Radio a Ischia | #4WD

Leggevo tre giorni fa sul Corriere della Sera un interessante editoriale di Walter Veltroni su Arbore, Boncompagni, il loro “Alto Gradimento” e il messaggio estremamente innovativo, a tratti rivoluzionario, diffuso in quella trasmissione epica attraverso il principale mezzo radiofonico di Stato. Personaggi invisibili ma diventati familiari a milioni di ascoltatori grazie alla chiarezza di ciascuna delle loro interpretazioni, creando ben più di un semplice fenomeno di costume e, soprattutto, facendo tendenza.

L’avvento delle radio libere nel nostro Paese ha fatto sì che tantissime altre idee di successo riuscissero a concretizzarsi. Ad Ischia, ad esempio, va ricordato Guidone Florido, un personaggio che oggi ancora fa sorridere per il suo modo di porsi, senza preoccuparsi di tanti simpatici strafalcioni che lo accompagnano da sempre. Grazie alla “spalla forte” di Beppi Banfi, che con il fratello Angelo fondò la mitica Radio Ischia, Guido divenne un vero e proprio punto di riferimento per ascoltatori di tutta la Campania, ma anche del basso Lazio. E il suo modo a dir poco pittoresco di condurre la sua mitica trasmissione del mattino lo rese protagonista di una rete di contatti con centinaia e centinaia di famiglie, pronte a sacrificare qualche ora di sonno pur di non perdersi il modo più allegro possibile per cominciare la giornata. Così come, sempre da Radio Ischia, furono lanciate nel corso della già rivoluzionaria radiocronaca live dell’incontro di calcio dell’Ischia Isolaverde le interviste in diretta dal terreno di gioco a partita in corso: roba da far rabbrividire SkySport o Dazn, al solo pensiero che uno dei loro inviati, in stile Geppino Cuomo dell’epoca, tentasse oggi di avvicinare Sarri, Gattuso o Conte per chiedergli un commento a caldo mentre, dall’area tecnica, sta guidando i suoi nel bel mezzo di un’azione.

Ancora oggi la radio conserva molto del suo fascino e della sua efficacia. Peccato non averne più una dalle nostre parti.