Raccolta fondi Pro-Loco Scentone e don Beato, ecco come donare

“Emergenza Covid 19”

La Pro-loco Scentone Forio, in questo momento di emergenza, vuole essere vicino alle famiglie che hanno difficoltà economiche. Per questo, insieme alla parrocchia di SM di Montevergine nella persona del Parroco don Beato, ha pensato di realizzare una raccolta fondi per acquistare beni di prima necessità da recapitare prima della Pasqua.

Pertanto tutti i soci invitano la comunità ad effettuare una donazione a piacere con bonifico sul conto corrente dell’associazione detenuto presso Banca Unicredit iban IT04G0200839880000105536075 con causale “emergenza covid19 – donazione famiglie bisognose”

oppure consegnando la somma in busta chiusa nella buca della posta all’indirizzo del Presidente Vito Manna via Provinciale Lacco 99 con all’interno nome e nr di cellulare del donatore. Il tutto entro martedì p.v. in modo da provvedere alla consegna della somma raccolta alla parrocchia per le festività Pasquali. Sarà cura di don Beato individuare le famiglie bisognose e nostra cura rendervi edotti del ricavato.

Grazie. Pro loco Scentone – Forio