Sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00 la Lega isola d’Ischia organizza un gazebo in Casamicciola Terme, Piazza Marina “zona Fontana” per propaganda politica, raccolta firme dimissioni Lucia Azzolina, raccolta firme a sostegno di Matteo Salvini per il processo, che rischia fino a 15 anni di carcere x aver difeso i confini, sarà presente il Candidato alle Regionali, Vitale