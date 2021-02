Quiz on line per tutta la famiglia: appuntamento oggi in chat!!!

- Advertisement -

Sulla scia del grande successo delle varie “Caccia al tesoro online” e della cervellotica “Escape Room oline” arriva un quiz formato famiglia ideato sempre dalla fervida immaginazione di Michele di Leva e del suo team di appassionati.

Un “Quiz” rigorosamente online da seguire e risolvere attraverso un gruppo Whatsapp, una competizione a punti su vari argomenti destinata a giocatori dai 4 ai 99 anni, come ci spiega Michele.

“Primo appuntamento domenicale con la nuova formula quiz studiata per le famiglie e soprattutto per i bambini. Sappiamo che per diversi motivi non bisogna creare assembramenti e per chi rimane a casa vuoi per il tempo brutto vuoi per passare un pomeriggio diverso arriva il QUIZ online da seguire su gruppo WhatsApp. Domande ed enigmi su diversi temi come cartoni, musica, fortnite, tik tok ma anche matematica e l’enigmistica. La fascia di età per partecipare va dai 4 ai 99 anni. Nonni fatevi avanti e date una mano ai nipoti. Questa iniziativa sarà supportata oltre allo staff de Il Dispari da diversi sponsor che metteranno in palio premi e sorprese per i vincitori.”

Ti aspettavi tutto questo successo in modalità “online”?

“Diciamo che è un’iniziativa bene accolta da tutti, volta ad alleviare un po’ lo stress del momento. Sarebbe bello poterlo fare all’aria aperta ma dobbiamo pazientare ancora un po’. Le domeniche di febbraio per provare a sfidarsi anche tra amici o compagni di classe accompagnati dai familiari che hanno voglia di divertirsi. Un ottimo passatempo in alternativa al videogioco che spesso ipnotizza per troppe ore. La mia idea vuole essere una sincera proposta di svago per tenervi pronti alla ripartenza. Mi fa piacere potervi risollevare dalla monotonia settimanale anche con un sorriso perché il nostro impegno deve continuare ad essere vivo.”

IL QUIZ

Il quiz avrà una durata di due ore dalle 16 alle 18. Se siete curiosi e volete provare a mettervi in gioco basta scrivere al numero 3388319263

