Qui… rinale | #4WD

In tanti mi chiedono come mai, nell’ambito delle mie dissertazioni sulla politica nazionale, rivolgo commenti poco lusinghieri al Presidente della Repubblica Mattarella.

Egli, di certo persona perbene, mi è sempre piaciuto poco già esteticamente: quella sua postura rannicchiata, con le spalle che paiono a supporto della testa a mo’ di manichino senza collo, rende malissimo in termini di physique du role.

Quanto alla funzione di prima carica dello Stato, sono anni che da uomo di centrodestra non mi sento adeguatamente rappresentato! Un Presidente degno di essere definito tale, negli ultimi cinque mandati, manca dai tempi di Francesco Cossiga “il picconatore”. Dopo di lui, il diluvio: Scalfaro e la sua volgare parzialità senza precedenti, Ciampi e il suo carisma da indipendente ma non troppo e, infine, Napolitano che più di sinistra non si può, hanno tracciato un solco da cui il parlamento italiano, ancora indegno protagonista dell’elezione del Capo dello Stato, proprio non riesce a discostarsi.

Mattarella, dal canto suo, resta perfettamente incasellato in un profilo tutt’altro che distante dai suoi tre predecessori: il suo ultimo discorso di fine anno, che oltre a ben quindici milioni di ascolti a reti unificate ha riscosso il gradimento di prammatica dalla maggior parte dei leader politici, ha fatto appello a “costruire”, pur ben sapendo che il premier pro tempore della sua elezione, Matteo Renzi, sta per mandare a casa (finalmente) il governo inadeguato che stiamo sopportando ormai da troppo. Un Presidente della Repubblica che si rispetti non solo avrebbe bacchettato Conte su certi provvedimenti a dir poco discutibili in epoca Covid, ma si sarebbe fatto sentire con l’Unione Europea rispetto a quell’intesa franco-tedesca che continua tuttora in barba ad ogni protocollo e alla pari dignità degli Stati membri. Sul ruolo super partes, invece, mi affido al velo pietoso: lo constaterete dalla prossima, ormai imminente, crisi di governo.