Questo signore ha detto che il governo è pronto a girarci le spalle!

Gaetano Di Meglio | Pino Bicchielli è un politico italiano, nato a Napoli e cresciuto a Salerno. Oggi è un deputato di “Noi Moderati” che è al governo con il 0,9% ed è venuto a Casamicciola a dire che Giosi Ferrandino con il 4,3% di Azione di Calenda non sta da nessuna parte. Ma la cosa peggiore, è che questo signore è stato accolto a Casamicciola per dirci che il governo è pronto a girarci le spalle se, per caso, il popolo di Casamicciola sceglie in maniera diversa da quella che piace a questo signore.

Una minaccia? Peggio! E’ solo la miope visione made in Salerno e quella che proviamo tutti i giorni con la Regione Campania. Ed non è strano che una minaccia del genere venisse da uno di Salerno e che sponsorizza Annalisa Iaccarino. Un altro, come Bonavitacola, che rappresenta questo modo becero di fare. Questo modo infame di pensare alla politica e di fare le cose solo se riesce ad avere una convenienza politica.

Ma il racconto di un governo pronto a girare le spalle un territorio così martoriato e colpito, portato avanti da questo onorevole e sostenuto dai candidati della lista del centro destra a Casamicciola lascia preoccupati. Governare un territorio e una comunità non può essere un fattore legato all’appartenenza politica. La vicinanza di partito, l’appartenenza tra territori e governo centrale è un fattore sì importante ma non abbiamo provato l’imbarazzo di un governo che minaccia un territorio di lontananza se vota con libertà e democrazia. Che il ragionamento venga portato avanti dai consiglieri di Silvitelli è quasi normale non avendo un argomento da portare avanti, un motivo di orgoglio da rivendicare, un obiettivo chiaro da perseguire. Ma che lo dica un onorevole, è solo una minaccia. Stupida minaccia.

Ma davvero Giorgia Meloni gestisce così i territori? E’ questo il modo di fare di questa specie di destra? Di questa roba strana che si agita all’ombra di una donna capace? Poveri annuje…