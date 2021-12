Questione di obiettivi e… di sale | #4WD

A Natale dovremmo essere tutti più buoni. E invece io voglio disattendere questa consuetudine dedicandomi al Napoli. Prima, però, fatemi passare la condivisione del pensiero dell’amico Giovanni Sasso sul sorteggio delle coppe europee di ieri: una tarantella indegna anche del vecchio torneo amatoriale di Ischia, che pure aveva una certa serietà organizzativa.

Detto ciò, la situazione creatasi dopo la sconfitta interna con l’Empoli non deve far gridare allo scandalo: quanto accaduto è lo specchio fedele di quanto ho denunciato prima dell’inizio del campionato e che vede protagonisti un presidente storicamente sparagnino e utilitarista, una rosa buona ma carente in almeno due reparti e un allenatore-aziendalista pronto a dimenticare oggettivi buoni propositi in favore delle direttive padronali, auto-costringendosi a mettere sotto pressione gli elementi chiave del suo organico, spesso impiegando male gli altri e giungendo così a infortuni inevitabili quanto determinanti.

Diciamola tutta: al di là di tanta sfortuna, questa squadra non è sufficientemente audace per guadagnarsi quella buona sorte riservata per antonomasia a tale categoria. E se vogliamo, tutte e tre le compagini che la precedono in classifica ricoprono posizioni meritate, chi per un motivo chi per un altro.

Adesso il problema si porrà nuovamente in occasione della Coppa d’Africa. E con tutta probabilità, ancora una volta i tifosi, quelli accecati dalla loro stessa passione, si aspetteranno qualche rinforzo a gennaio. Non Vi illudete: i giocatori che abbiamo -ma anche il nostro allenatore- non sono forse bastevoli ad ambire a vincere qualcosa di serio, ma di certo possono risultare sufficienti a tornare utili all’unico vero obiettivo della società: qualificarsi in Champions e portare una trentina di milioni nelle sue casse.

E se poi dovessimo mai assistere a un’altra disfatta domestica stile Napoli-Verona dello scorso anno, non saremo solo noi a mangiarci le dita in tribuna o davanti al televisore per quella solita manciata di sale in meno che ha reso insipida la minestra. Ma di certo quel “qualcun altro” scoprirà forse di essere inguaribilmente masochista.