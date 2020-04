Questa è proprio un’ASLaccia. Così non si può andare avanti!

Gaetano Di Meglio | L’ASL che conosciamo è quella che fa acqua da tutte le parti. Avevamo deposto, per un po’, l’ascia di guerra contro chi è il vero nemico della nostra sanità ma le condizioni sono cambiate: ora in gioco c’è la nostra vita. Basta!

L’ASL che ha fatto partire con un mese di ritardo, la scorsa estate, la guardia medica turistica non ci ha sorpreso in questa pandemia.

L’ASL che ci tiene con un direttore sanitario ad interim dopo la brutta vicenda della dottoressa Bianco non ci ha sorpreso in questa pandemia.

L’ASL che non comunica con i cittadini i dati dei tamponi e dei risultati non ci ha sorpreso in questa pandemia.

L’ASL che, piano piano, sta distruggendo la nostra sanità non ci ha sorpreso in questa pandemia.

L’ASL che non ha saputo gestire la questione medici di base, durante la normalità, non ci ha sorpreso in questa pandemia.

Questa ASL non ci piace. Non meritiamo questa ASL.

E’ questa ASL che ha lasciato solo, per 21 giorni, il ragazzetto in attesa di un tampone.

E’ questa ASL che ha dimenticato alcuni positivi. C’è chi dal 18 marzo ha rivisto un sanitario, solo, il 9 aprile.

E’ questa l’ASL a cui Vito Iacono fa riferimento quando scrive: “E comunque in attesa di tamponi e kit non si possono lasciare cittadini con sintomi senza copertura di farmaci in attesa degli esami. E’ da irresponsabili! Può andare bene una volta! E’ rispettabile e comprensibile che il sistema rivolga la giusta attenzione alle operazioni di isolamento e contenimento, ma questo non al prezzo di vite umane”

Si, avete letto bene: “lasciare cittadini con sintomi senza copertura di farmaci in attesa degli esami”. E’ proprio questa ASL!

E’ questa Asl che non reputa importante informarci con puntualità e con attenzione. Il direttore della UOC del Cotugno ci ha informato che “Lo scrivente frequentemente ha personalmente informato il direttore dell’ASL NA 2 circa l’esito di tamponi urgenti ed inoltre ha organizzato un servizio telematico mediante il quale la stessa ASL e di conseguenza i vari distretti avrebbero potuto scaricare il referto firmato digitalmente. Tale servizio è stato evidentemente non utilizzato o utilizzato male”.

Noi, sia come stampa sia come cittadinanza, non sappiamo nulla. Non abbiamo mai avuto una sola riga di informazione se non quelle che servono alla “propaganda” (quasi politica) del direttore dell’ASL Napoli 2 Nord, Antonio D’Amore.

Ma Antonio D’Amore non è l’unico responsabile. Con lui, come complici, ci sono i sindaci di Ischia. I primi cittadini dei nostri comuni che non riescono ad incidere su nulla o, forse, sono d’accordo con D’Amore a tenerci all’oscuro di tutte quelle notizie che, invece, altrove sono alla portata di tutti. Numero dei tamponi effettuati, numero dei positivi, numero dei negativi, numeri dei guariti, numero dei deceduti: a noi non è dato sapere. Dobbiamo restare senza informazioni e attendere che Enzo Ferrandino faccia il suo post per ringraziare tizio o caio. Dipende dal momento. Assurdo!

Di questa ASL, non ne possiamo proprio più. Di questa ASL-accia davvero ne possiamo fare a meno. E così, mentre da una parte ci sono sanitari coraggiosi che stanno dando il loro cento per cento, dall’altro alto c’è chi è chiamato a guidare l’azienda e viene meno perché non contribuisce a creare le condizioni di efficienza e di sicurezza che, invece, oggi più che mai, dovrebbero essere fondamentali e chiare a tutti. E il caso dell’Ospedale “La Schiana” la racconta lunga. Molto lunga.

Purtroppo, è il caso di dircelo, non era la prima volta che in un ospedale della nostra ASL si verifica il contatto non protetto di sanitari e pazienti positivi Covid-19. Nelle settimane scorse, infatti, al Rizzoli, oltre 10 sanitari sono stati esposti a questo pericolo e una infermiera è risultata positiva.

E’ grave, poi, leggere nelle note ufficiali “A quaranta giorni dall’inizio della gestione del COVID19 sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord, si tratta del primo caso di contagio di sanitari in una delle strutture ospedaliere dell’Azienda. A tutt’oggi, infatti, la gestione di 43 posti letto dedicati ai pazienti COVID19 nei quattro ospedali aziendali (Pozzuoli, Ischia, Giugliano e Frattamaggiore) non aveva fatto registrare alcun contagio tra i sanitari.” Ora si mente anche?

Sempre più grave! E i sindaci? Restano in silenzio perché hanno “ritrovato” gli amici di altre faccende (dalla gestione del “Rispoli” fino ai controlli alle aziende) che hanno più importanza rispetto ad una seria e profonda difesa del territorio.

Con tutti i disastri di questa ASL, infatti, dai sindaci locali abbiamo sempre avuto mini reazioni o piccole agitazioni (per la maggior parte, quasi concordate) ma che non hanno mai impensierito D’Amore.

La carriera di tizio, il turno di caio e le altre lobby locali che devono essere foraggiate per garantirsi consenso elettorale e voti (ripagati, poi, con incarichi a familiari nella gestione di alcuni lavori pubblici?) non consentono ai nostri sindaci di alzare la voce.

Qui da noi, infatti, D’Amore continua a fare quello che vuole, tanto sa che nessuno lo mette in difficoltà. Mica ha a che fare con Figliolia, Pugliese, Della Ragione e Sabino.. Qui, al massimo con Ferrandino e Del Deo e gli altri.

Pensate che mentre i sindaci sfidavano l’ASL con l’acquisto (inutile) di 5000 test rapidi (che non hanno nessun valore), D’Amore organizzava il “casello tampone”, l’unità per l’assistenza domiciliare ai positivi e annunciava l’aumento dei posti Covid in ospedale.

Che dire, stiamo proprio tra la padella e la brace. Sulla fiamma!