Quell’itinerario impraticabile nel bosco del Cretaio

Abbiamo ricevuto una segnalazione con tanto di foto da un ospite tedesco della nostra Isola, che vi proponiamo integralmente: “Oggi sono tornato come ogni anno a passeggiare nel bosco del Cretaio, partendo di buon mattino dalla zona di Fondo d’Oglio e facendo prima il giro basso del cratere e poi quello alto. Arrivato in cima avrei voluto proseguire per il sentiero segnalato con le bandierine biancorosse per poi rientrare come sempre in discesa verso la pineta e raggiungere il mio punto di partenza, ma sono rimasto spiacevolnente sorpreso dai tantissimi alberi tagliati e abbandonati nel bosco in modo da ostruito il sentiero e costringermi a tornare sui miei passi.

Com’è possibile tanta incuria da parte vostra verso un polmone verde che il mondo intero vi invidia? Chi dovrebbe provvedere e invece non lo fa?