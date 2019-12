Il gruppo “Quelli che…La Spiaggia dei Pescatori” alla Mandra comunica che per domani è tutto pronto per il tradizionale tuffo fissato, rigorosamente alle ore 12. L’invito è quello rivolto a tutti a bagnarsi nel mare della Mandra o comunque, a trascorrere un’ora in allegria: panettone, spumante, snack, un simpatico gadget e tanta simpatica musica, per augurarci un buon 2020.