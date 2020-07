Quelle parole che ci siamo detti… | #4WD

Eri seduta su quella sedia, in cucina, apparentemente intenta a fare altro, ma in realtà eri lì ad aspettarmi. Mi accorgevo subito quando avevi bisogno di parlarmi, di confidarti, di volere in ogni caso dirmi qualcosa. E non mi sottraevo mai a quella Tua esigenza, perché conoscendo il Tuo orgoglio sapevo quanto Ti costasse, essendo così simile a me, sottometterlo per portarmi ad un confronto su qualcosa che Ti stava a cuore.

Quella sera fu il turno della convivenza. Sì, era quello l’argomento di cui volevi parlarmi. Un figlio “sistemato” era il Tuo principale sogno nel cassetto: con Tony ci eri già riuscita, con Sergio non nutrivi particolari speranze se non nel rifugio della preghiera che, dopo tempo e in Tua assenza, Ti diede ragione. Con me eri lì a un passo, ma quella scelta di andare a vivere da soli con Catrin per mettere in piedi un serio banco di prova prima di creare una famiglia tutta nostra proprio non la digerivi. Non volevi dirmelo apertamente, avendo paura non solo di urtare la mia sensibilità, ma soprattutto di vanificare la parte buona di quella scelta e quanto di altrettanto positivo, prima o poi, avrebbe potuto portare nel Tuo progetto di vita per tutti noi.

La domanda fu tra le più semplici del mondo. Il tempo di girarci un attimo intorno, poi… “Ma pensi veramente di fare una cosa buona?” e ricevere una risposta altrettanto lapidaria: “Meglio infrangere una regola in buona fede, o magari sposarsi, mettere al mondo dei figli e poi magari separarsi dopo poco perché non si va d’accordo?”. Sapevo bene di non averTi convinta. Eppure quel “Tu sai quello che fai” valse molto più del premio più ambito al mondo.

Del resto, i nostri dialoghi più intensi sono sempre stati brevi e speciali. Come l’ultimo, a Pozzilli, quando arrivammo al Neuromed e Ti accolsero da regina. Il Tuo “Sei stato grande!” è stata l’ultima frase che ho ascoltato dalla Tua voce, quella dall’inimitabile dolcezza che mi manca ogni giorno di più.

Buon Compleanno, Mà!