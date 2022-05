Quell’amore non razionabile ma razionale | #4WD

“…A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido… Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso?…” (cit.)

L’amore per gli animali diventa spesso motivo di confronto tra chi considera questi amici a quattro zampe al pari di un familiare e chi, invece, sostiene che dovrebbe esserci un limite e più d’un distinguo d’obbligo.

Cani e gatti, giusto per limitarci a quelli più diffusi e senza per questo dimenticare conigli, rettili e altre situazioni piuttosto stravaganti, rappresentano non solo una semplice moda, ma piuttosto spesso un gran riempitivo di vite particolarmente vuote.

Nel periodo del Covid, il mercato globale del pet ha subito un incremento superiore al 35%; un trend che, ovviamente, non contempla dati altrettanto eclatanti che derivano dal “nero” degli allevamenti domestici, di quelli non dichiarati e -ultimo solo cronologicamente- dai tantissimi “trovatelli” che grazie al volontariato e al passaparola social riescono comunque a trovare casa.

Non è possibile razionare il bene per un animale e sfido chiunque non sia uno di quelli dal cuore di pietra pronti ad abbandonarli o disfarsene alla prima difficoltà incontrata a mettere in discussione la certezza di farsi intenerire dallo sguardo spesso “umanizzato” di un cagnolino o un gattino che, col tempo, si rende letteralmente insostituibile spezzando il cuore dei propri padroncini a causa di una vita mai sufficientemente lunga. Certo, non riuscirei in alcun modo a rivolgermi a uno dei miei cani con frasi del tipo “Vieni da papà”, ma so anche di non dovermi sentire ridicolo se magari ieri, dopo l’ennesima manifestazione di dolore patita improvvisamente e più volte dal mio Oliver nelle ultime settimane, l’ho portato in clinica veterinaria a Portici per una serie di esami particolarmente approfonditi utili a scongiurare qualsiasi grave patologia di fondo. Perché, razionale o no che possa apparire, lui è uno di noi!