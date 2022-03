Quella provincia che non c’è | #4WD

Domenica prossima ci saranno le elezioni della Città Metropolitana di Napoli, che attraverso il sistema di voto ponderato tra i cosiddetti grandi elettori, formerà il nuovo consesso che sostituisce, di fatto, il vecchio consiglio provinciale, alle dirette dipendenze del Sindaco di Napoli. Questo evento mi riporta alla mente un episodio molto divertente che sono felice di condividere con Voi nel 4WD di oggi.

Nelle elezioni del 2012, come avevo ampiamente promesso, non rinnovai la mia candidatura al Consiglio Comunale di Ischia e non certo perché era stato espresso come candidato Sindaco l’amico Salvatore Mazzella, ma semplicemente nel rispetto del mio disinteresse verso ruoli che avevo già ampiamente ricoperto e in cui non avevo alcuna intenzione di ripropormi.

La mia fetta di consensi personali, però, era evidentemente ambita, non tanto da parte della compagine di Giosi Ferrandino (il quale ben sapeva che dopo cinque anni in cui ero stato di fatto il leader dell’opposizione, mai avrei accettato di unirmi al suo “caularone” con i transfughi di centrodestra dell’epoca), ma proprio di quella sfidante, che comunque io sostenni apertamente e senza remore con quella coerenza a cui proprio non so rinunciare.

Ricevetti così una telefonata da un esponente e candidato di quella coalizione che chiese di incontrarmi. Quell’amico mi disse: “Sappiamo tutti bene che non vuoi candidarti, ma d’accordo col gruppo sono venuto di mia iniziativa a proporti di farlo, garantendoti in cambio l’appoggio totale di tutti i candidati della coalizione per la tua prossima elezione a consigliere provinciale.”

Non sapevo se ridere o piangere, ma dovetti in ogni caso fare un po’ di training autogeno per trattenere la più istintiva delle reazioni e spiegare all’amico, grato per la proposta ricevuta, che purtroppo la nuova legge già approvata aveva di fatto abolito le elezioni provinciali dalle nostre parti. Pochi istanti d’imbarazzo per lui e… ognuno a casa sua.

That’s all folks!