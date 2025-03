Quella dannata visione egocentrica dello sport individuale | #4WD

Nelle discipline individuali come il tennis, a me caro al punto da praticarlo agonisticamente ben oltre i confini isolani, ritrovo spesso una tendenza diffusa tra gli atleti amatori come me: l’abitudine di attribuire l’esito di una partita esclusivamente al proprio rendimento, trascurando il ruolo determinante dell’avversario. Questa mentalità, sebbene comprensibile dal punto di vista psicologico, può rivelarsi un limite sia in termini di crescita personale che di strategia competitiva.

Il tennis è uno sport che richiede un costante equilibrio tra componenti fisiche, tecniche, mentali e tattiche. Ogni match è il risultato dell’interazione tra due giocatori, le cui performance si influenzano reciprocamente. Eppure, molti praticanti tendono a giudicare la propria partita unicamente in base alla loro prestazione personale. Questo atteggiamento si manifesta spesso nelle analisi post-partita, dove frasi come “ho giocato male” o “oggi non mi entrava nulla” diventano il fulcro della narrazione, ignorando completamente la capacità dell’avversario di mettere in difficoltà, imporre il proprio ritmo e costringere a scelte sbagliate.

Uno dei motivi principali di questa percezione egocentrica del risultato sta nella natura stessa delle discipline individuali. A differenza degli sport di squadra, dove l’interazione con compagni e avversari è più evidente, nel tennis ogni punto perso o vinto sembra dipendere unicamente dalle proprie azioni. Questo porta molti giocatori a credere che, se hanno perso, è solo perché non hanno espresso il loro miglior tennis, e non perché l’avversario ha giocato meglio o ha adottato una strategia più efficace.

Tuttavia, questa visione rischia di ridurre la capacità di apprendimento e miglioramento. Se un giocatore attribuisce la sconfitta unicamente a sé stesso, rischia di non riconoscere i meriti dell’avversario e, di conseguenza, di non analizzare le strategie che lo hanno messo in difficoltà. Al contrario, riconoscere il valore dell’opposizione permette di sviluppare una maggiore consapevolezza tattica, individuare aree di miglioramento e lavorare su nuove soluzioni per affrontare situazioni simili in futuro.

Un altro aspetto da considerare è l’impatto psicologico di questa mentalità. Interpretare una sconfitta esclusivamente come un fallimento personale può generare frustrazione, minare la fiducia in se stessi e creare un circolo vizioso di insicurezza. Viceversa, comprendere che ogni partita è una sfida tra due giocatori con qualità e strategie differenti aiuta a sviluppare una mentalità più resiliente, imparando a gestire meglio le sconfitte e a considerarle come opportunità di crescita.

Per contrastare questa tendenza, è fondamentale adottare un approccio più oggettivo nella valutazione delle prestazioni. Dopo un match, anziché focalizzarsi unicamente sugli errori personali, bisognerebbe chiedersi quali siano state le scelte tattiche dell’avversario, in che modo ha influito sul proprio gioco e cosa si potrebbe fare per contrastarlo in un’eventuale rivincita. Questo tipo di analisi, comune tra i professionisti, permette di sviluppare un atteggiamento più strategico e meno emotivo nei confronti della competizione.

In definitiva, sarebbe essenziale ricordare che ogni partita è il risultato di una dinamica a due. Dare il giusto peso all’influenza dell’avversario non significa sminuire le proprie responsabilità, ma anzi rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore maturità sportiva e una crescita più completa come atleti.