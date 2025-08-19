Quel filo sottile di incanto anche quello maledetto

Gino Finelli | Ho letto su una pagina social della Regione Campania un articolo sul grande risultato in termini di sviluppo, aggregazione e esempio positivo che è stata la nomina di Procida a capitale della Cultura 2022. Tale vittoria ha rappresentato “un volano per gli altri comuni, che hanno seguito, e continuano a farlo, l’esempio, favorendo così il progetto previsto dal bando di aggregazione e sviluppo sostenibile attraverso la leva culturale”.

Si legge; “Il ruolo di Procida come possibile fonte di ispirazione per altre realtà territoriali simili è stato evidente sin dalle parole della giuria che assegnò il titolo e che nelle motivazioni rilevò immediatamente che il progetto avrebbe potuto determinare un’autentica discontinuità nel territorio e rappresentare un modello per i processi sostenibili di sviluppo a base culturale delle realtà isolane e costiere del Paese. Il progetto è inoltre capace di trasmettere un messaggio poetico, una visione della cultura che dalla piccola realtà si estende come un augurio per tutti noi al Paese nei mesi che ci attendono”.

Secondo l’autrice la profezia, nelle parole della giuria, è avvenuta e forse è vero nel senso che se discontinuità si voleva rispetto al suo passato, alla sua storia, alla sua tradizione e leggenda, alla vocazione marinara propria della sua gente, essa davvero c’ è stata. Ma non è stata un esempio da seguire, né un messaggio poetico, né tanto meno un esempio di progetto aggregativo, coinvolgente e unitivo che la cultura avrebbe dovuto e, secondo me potuto, costruire.

Si sofferma poi sul fatto che ben sei comuni della Regione hanno presentato la candidatura per il 2028 spiegando il significato di tale scelta e cioè la necessità di “individuare le buone pratiche del territorio e mettere a sistema, coniugare paesaggio e comunità recuperare le proprie tradizioni e aprirsi a nuove connessioni con il mondo culturale” Dunque essere capitale della cultura, o candidarsi per esserlo, vuol dire costruire un progetto collettivo di integrazione che tenga conto innanzitutto del passato e delle tradizioni per aprirsi, attraverso il volano della cultura, a nuove prospettive che devono integrare e convivere con tutta la storia e il pregresso della comunità.

Purtroppo in nessun caso è accaduto ciò. Si è trattato solo di una grande festa che ha portato, soltanto per quell’anno, in auge il territorio, ingannando spesso il visitatore e costruendo nella popolazione un’idea alternativa di sviluppo possibile. Avrebbe dovuto coniugare paesaggio e comunità aprendosi al mondo della cultura e interrompendo faziosità e contrasti in una sorta di ubriacatura collettiva che al termine della sbornia, avrebbe dovuto lasciare un nuovo modo di vedere, amare, proteggere e sviluppare il proprio territorio.

Ora io non so se ci sono o ci fanno, ma trovo davvero superficiale e, forse anche inopportuno, elogiare ciò che non si conosce o almeno lo si conosce solo per quella parte di immagine che l’evento ha rappresentato. Certo tutto bello quello che appare. Un elevato numero di visitatori, Procida sul tutte le copertine dei giornali e in televisione, una pubblicità immensa e ricca di slogan positivi. Ma questo è il fenomeno poi però c’è l’epifenomeno.

E cosa si è sviluppato in aggiunta o al disopra del fenomeno primario? Il lavoro principale è rimasto per fortuna quello del mare, l’incremento turistico si è lentamente adeguato a quello standard degli anni precedenti, con un leggero aumento rimanendo legato solo ai mesi estivi o alle occasioni particolari come sempre. L’incremento delle attività recettive, ampiamente sviluppatosi anche a dismisura, ha poi subito un decremento fisiologico e logico, così come le attività commerciali. La morfologia del territorio e il rispetto dell’ambiente e del consumo di suolo non è stato un elemento da considerare, come la riqualificazione e il miglioramento dei vecchi problemi dell’isola: traffico, abusivismo, sanità, vivibilità del territorio ecc.

È mancata totalmente la collaborazione della popolazione che ha saputo, solo in alcuni casi, approfittare dell’evento per aprire nuovi alloggi o attività ristorative che spesso sono state anche penalizzate dalla carenza di personale locale disposto a tali lavori. E di certo l’evento non è stato un collante, anzi per come si è svolto, le sue modalità, l’esclusione dalla partecipazione di quasi l’intera collettività, l’arroganza nelle scelte e il determinismo di poche persone, ha finito con l’aumentare divisioni e faziosità. Infatti studi internazionali sui grandi eventi, hanno sollevato interrogativi sulla redistribuzione dei ricavi e su chi ne tragga davvero vantaggio. Inoltre l’aumento del turismo e della visibilità ha determinato un forte aumento dei prezzi sia degli immobili che dei servizi, rendendo più oneroso per i residenti la vivibilità.

Hanno, inoltre, dimostrato che è sempre fondamentale ed indispensabile l’impatto positivo e duraturo sulle comunità locali, costruendo programmi che incoraggiano la partecipazione di tutti. E sempre leggendo l’articolo, bisognerebbe per onestà e per gli studi che si sono succeduti su tutti i grandi eventi, informare tuti i comuni che la candidatura e l’eventuale vittoria, non è di uno schieramento politico, di una amministrazione o di una sola parte della cittadinanza, ma è e deve essere patrimonio collettivo condivisibile e condiviso. Procida dunque cosa ha ricavato e quale futuro sostenibile l’attende?

Mi farebbe piacere non rispondere immediatamente a questa domanda, ma che essa fosse stimolo per aprire un dibattitto largo, propositivo con un coinvolgimento e partecipazione ampia e che da esso scaturisse una idea per comprendere cosa siamo, dove stiamo e dove vogliamo andare. Per questo chiedo ai social e ai media di costruire insieme una piattaforma di dialogo sulla quale confrontarsi.

Dunque non si tratta di incanto o disincanto, ma solo di visione reale e concreta, di analisi approfondita, non faziosa o ipocrita, di una valutazione attenta e anche critica. Non è la Procida di un tempo e non lo può essere, ma non si può neanche immaginare qualcosa che non rappresenti per l’intera popolazione un volano di sviluppo che sia capace di integrare tutte le caratteristiche storiche e culturali del territorio. Molte cose sono giustamente cambiate adeguandosi ai tempi, spesso in maniera disordinata e non omogenea, ma per giustificare tutto non ci si deve neanche nascondere dietro successi che spesso, senza alcuna responsabilità, finiscono con l’essere effimeri. La correttezza del giudizio e la valutazione di ciò che si è realizzato e della sua capacità di durare nel tempo, va sempre fatta con rigore, sacrificando, a volte, anche la gloria personale.

L’isola rimane una perla di ineguagliabile bellezza e fascino. Rimane, per chi la visita, un ricordo indelebile nonostante tutto. Lascia quel sottile velo di nostalgia che è la sua forza e la sua grandezza, quel filo sottile che appartiene alla sua storia, alla sua gente, alla sua innegabile capacità attrattiva per quell’atmosfera magica e fuori dal tempo che continua ad affascinare e a creare l’incanto, anche quello maledetto.