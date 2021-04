Quel contagio che non insegna | #4WD

Ieri ho assunto una posizione durissima sul “fango di paese” che, stavolta, ha riguardato Don Giuseppe Nicolella a causa della sua positività al Covid.

Con altrettanta chiarezza, dico che è bene prepararci ad un nuovo picco di contagi.

Don Giuseppe è stato accertato positivo martedì scorso, quindi con un presumibile “strascico” a ritroso di altri quattro o cinque giorni. Mi fanno notare che esiste un incontro settimanale tra i sacerdoti in Curia e che nella domenica delle palme e quella di Pasqua (veglia compresa, senza dimenticare le funzioni infrasettimanali), la partecipazione alle sante messe è cresciuta come sempre in modo esponenziale.

Va detto, inoltre, che nella corrente settimana i laboratori di analisi cliniche che offrono il servizio di tampone antigenico abbiano avuto un sensibilissimo aumento di richieste di prenotazioni o di informazioni per capire come poter fare un tampone (in alcuni casi, oltre settanta/ottanta al giorno). Molti dei test rapidi effettuati sarebbero risultati positivi e segnalati all’Asl per l’effettuazione del molecolare, come da procedura.

Tutto ciò premesso, così come ho condannato i soliti soloni pronti ad accusare col senno di poi l’ottimo parroco di Sant’Antuono, mi sia consentito di esprimere la più totale rotazione di zebedei nell’apprendere che ieri sera, con funzione celebrata direttamente da S.E. il Vescovo Lagnese e tanto di diretta streaming, in Cattedrale ci siano state almeno una ventina di cresime, con una chiesa pressoché gremita dai cresimandi, i loro padrini e madrine e i relativi parenti al seguito.

Questo tipo di scelte diocesane, a tre giorni dall’evento di un parroco contagiato e dopo la conseguente, mancata riapertura delle scuole in presenza, sa tanto di autentico atto di forza, se non addirittura di assoluta insubordinazione sociale.

E poi non incazzateVi quando qualcuno dice che le chiese andavano lasciate chiuse!

p.s. tra giugno e luglio dovrebbe essere annunciato il nuovo Vescovo d’Ischia.