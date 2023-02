Quel club che vince ma ancora non cresce | #4WD

Nel momento migliore del Napoli, le relazioni esterne continuano a lasciare molto a desiderare. Il comunicato dei giorni scorsi relativo alla prevendita dei biglietti settore ospiti per la gara di Champions League a Francoforte del 21 febbraio parlava chiarissimo: “Per le prime 48 ore, e precisamente fino alle ore 10.00 di giovedì 9 febbraio 2023, la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022.23, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto dei biglietti utilizzando il numero della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento 2022.23 come codice per accedere alla compilazione del modulo online e, successivamente, previa ricezione via mail del codice promozionale di sblocco, finalizzare l’acquisto sul sito della Ticketone. A partire dalle ore 12.00 di giovedì 9 febbraio 2023, proseguirà la vendita libera fino alle ore 23.59 di venerdì 10 febbraio e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.”

Quanto accaduto, invece, sa ancora una volta di incredibile. Neppure mezz’ora dopo l’apertura della vendita agli abbonati non c’erano più biglietti disponibili e nessuno della società lo ha annunciato ufficialmente, salvo leggere una breaking news online del Corriere dello Sport che confermava delusioni e rimostranze dei supporters azzurri rimasti a bocca asciutta. Peraltro, nelle ore successive scattavano anche alcune denunce di abbonati che avevano ricevuto l’e-mail di conferma senza il codice di prelazione per finalizzare l’acquisto, salvo poi riceverlo nelle ore successive con tanto di scuse per un disservizio che sapeva tanto di “ci abbiamo provato”.

Ieri, poi, tantissimi non abbonati come me erano pronti alle 12.00 a collegarsi sul sito della SSC Napoli per tentare la fortuna con i biglietti che, in teoria, dovevano essere riservati fino ad esaurimento dei posti disponibili. E invece, sempre senza alcuna comunicazione, tale fase di vendita non è mai cominciata, lasciando me e chissà quanti altri con un palmo di naso.

Caro ADL, così forse si comincerà a vincere, ma non certo a crescere!