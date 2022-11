Quel che resta del mercato comunale | #4WD

“L’asteco chiove e ‘a casa scorre” sembra essere ancora il motto dell’amministrazione Ferrandino in questa prima parte di secondo mandato già altamente disarmante. Lo ricordo ancora una volta: a parole, il sindaco aveva rappresentato a un amico comune la volontà di provare a cominciare a far qualcosa di serio per il paese cominciando a ignorare i manici ben aperti delle borse di molti accoliti dalla bassa cucina. E invece, l’inerzia totale continua a riguardarci fin troppo da vicino.

Una decina di giorni fa, giusto per fare un esempio dei tanti che periodicamente Vi dedico, mi trovavo nel negozio JETSET del mio amico Seby a Ischia Ponte, quando un elettore di San Ciro e sua moglie hanno preso a lamentarsi senza mezzi termini dello stato di abbandono totale del loro quartiere, in particolare per quanto attiene al mercatino di bancarelle che si svolge a mo’ di nemesi nel parcheggio antistante quel che resta, per l’appunto, del nuovo -ma ormai vecchio- mercato comunale. La conclusione del ragionamento fu delle più semplici: “Con quell’autentico terzo mondo che continua, ‘u sindaco è meglio ca addu me nun ce vene ‘cchiù a chiedere ‘u voto”.

Orbene, fermo restando che nessuno meglio di me conosce bene la memoria corta e l’opportunismo dell’elettorato ischitano (anche se dopo le ultime elezioni di giugno c’è veramente poco altro da aspettarsi), effettivamente il protrarsi di quello scempio peraltro super frequentato rappresenta un autentico oltraggio ai commercianti locali e al decoro di una località che dovrebbe volare fin troppo più in alto di questo genere di fenomeni, specialmente quando avvengono difronte a un albergo anche dignitoso.

E poi, quanto alla qualità di gestione del patrimonio comunale (tra poco capiremo anche come andrà a finire con la concessione in scadenza dei campi da tennis al Lido), se Enzo Ferrandino e compagni hanno deciso che rivalutare il mercato non è affar loro perché è più comodo dare spazio ai bancarellari e ai loro avventori, perché non fittano finalmente l’intera struttura e la mettono a reddito?