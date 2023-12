QUATTRO TERME ALL’ASTA. La Regione ha avviato la procedura per lo sfruttamento dei giacimenti termali

Gaetano Di Meglio | Eravamo convinti che certe “storie” non sarebbero mai arrivate a una tale conclusione e invece ci siamo: la Regione Campania ha attivato le procedure di gara per la coltivazione di quattro giacimenti termali. E già, questo è il punto principale. Un punto che non deve spingerci a fare troppi ragionamenti, perché si tratta del semplice epilogo di gestioni societarie finite male! Questa è la storia dei giacimenti dell’Hotel Solemar e della Pensione Letizia nel comune di Ischia e del “Il Gattopardo” e “Hotel Terme La Bagattella” nel comune di Forio.

Per tutti e quattro i lotti, la Regione Campania ha approvato gli atti di “gara per la concessione di sfruttamento dei giacimenti delle acque termali”. Prima di leggere come hanno deciso di procedere a Palazzo Santa Lucia, è opportuno chiarire qualche aspetto legato proprio alla gara. Tutti i giacimenti termali della Regione Campania esprimono il valore complessivo di 990.000 euro, anche se al loro interno sono presenti più pozzi. Un valore di mercato che serve sia a valutare le varie azioni che si compiono sia a definire le fasce in cui rientra la procedura di gara ai sensi del Codice degli appalti che, dicono gli esperti, in questo caso (la Regione ha già espletato diverse procedure gemelle a quelle ischitane) viene seguito alla lettera.

Il capitolato di “rilascio della concessione di coltivazione ai fini dello sfruttamento del giacimento delle acque termali” prevede il conferimento della concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua termale. L’attuale perimetrazione dell’area di concessione potrà essere rideterminata a seguito di adeguata motivazione, incluse le opportune valutazioni idrogeologiche.

L’OGGETTO DELLA GARA

Le pertinenze oggetto della gara, inoltre, vengono definite come “i giacimenti di acque termominerali e le relative pertinenze sono soggetti al regime giuridico del patrimonio indisponibile della Regione Campania. Costituiscono pertinenze del bene oggetto della concessione le opere di captazione, gli impianti di sollevamento e quelli di trasporto fino ai serbatoi di contenimento delle acque e fino ai manufatti utilizzati per lo sfruttamento delle risorse. Al concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzare i beni pertinenziali del giacimento con eventuali oneri a suo carico”: in poche parole la gara ti concede l’utilizzo del pozzo, della pompa e delle tubazioni fino al serbatoio di accumulo o allo stabilimento per l’utilizzazione. Una precisazione necessaria, perché chiarendo l’oggetto della gara possiamo anche inscrivere su una porzione di territorio ben evidente quale possa essere l’interesse dei giacimenti stessi. E’ chiaro che solo un “vicino” potrà essere attratto da queste gare anche perché, tra l’altro, tra i requisiti richiesti per partecipare è previsto anche quello della titolarità dell’immobile dove poter coltivare il giacimento stesso.

La concessione, come tutte le altre rinnovate sull’isola e non solo, ha una durata di 15 anni e sarà decisa dal rialzo che il “concorrente” offrirà rispetto al canone attualmente versato richiesto dalla Regione Campania. Ovvero euro 750,00 per le aziende termali con fatturato annuo fino a euro 200.000,00 riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate;) euro 1.500,00 con fatturato annuo fino a euro 800.000,00; euro 3.000,00 con fatturato annuo fino a euro 2.400.000,00; euro 6.000,00 per le aziende termali con fatturato fino a euro 6.000.000,00; euro 12.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo fino a euro 12.000.000,00; euro 24.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo superiore a euro 12.000.000,00”.

E’ evidente che il segmento che riguarda i quattro lotti indicati nelle procedure di gara non supererà il terzo scaglione. Un rialzo annuo superiore ai 3000 euro non è male per avere (qualcuno dirà finalmente!) un giacimento termale da coltivare per garantirsi tutto quello che offre una ricchezza come questa.

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Le gare sono state approvato dal Decreto Dirigenziale n. 35 del 04/12/2023, Dipartimento 50 – Giunta Regionale Della Campania, Direzione Generale 2 – Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività U.O.D. 2 – Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Il dirigente, premesso cha la Regione Campania, con legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, recante “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”, come successivamente modificata, da ultimo, con le LL.RR. n. 16/2019 e n. 27/2019, promuove e disciplina l’utilizzazione razionale delle acque minerali, di sorgente e termali, nel rispetto della tutela e della valorizzazione dell’assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati, dell’utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti sul territorio regionale, dello sviluppo sostenibile economico e sociale dei territori interessati; con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95 del 9 aprile 2010 è stato emanato il regolamento n. 10/2010, in attuazione della suddetta L.R. n. 8/2008; il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della Direttiva 2006/123/CE “Bolkestein”, è volto a favorire l’ingresso nel mercato di altri operatori economici, eliminando le barriere che alterino la concorrenza tra imprese; il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) disciplina le procedure di rilascio delle concessioni; e. con la L.R. 2 dicembre 2015, n. 15, “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”, all’art. 25 successivamente integrato e modificato con le LL.RR. 6/2016 e 22/2016, nel demandare alla Giunta Regionale l’individuazione di criteri cui attenersi per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, viene stabilito che “le concessioni comunque in essere permangono efficaci limitatamente al tempo necessario per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, così da garantire per il periodo suddetto la continuità dell’attività aziendale, sia per le imprese termali che per quelle d’imbottigliamento e per le piccole utilizzazioni di cui al comma 1, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e l’utilizzo ottimale della risorsa idrotermale e idrominerale” concedendo pertanto una proroga alle concessioni termali, tra le quali quella in oggetto; la legge n. 205 del 27/12/2017 ha apportato modifiche alla previgente disciplina in materia dell’utilizzo delle acque minerali e termali destinate all’esercizio dell’azienda termale; con D.G.R. n. 517 del 2/8/2018 la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida, successivamente modificate con delibera n. 162 del 17/4/2019 e con delibera n. 241 del 4/6/2019, recanti le procedure amministrative finalizzate al rilascio e al rinnovo di concessioni minerarie per gli effetti della legge 205/2017, in ossequio ai principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici; con le medesime delibere la Giunta ha demandato alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive l’emanazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse nel rispetto delle citate Linee Guida, e stabiliscono in anni 15 la durata delle concessioni, fermo restando le ipotesi di legge riferite alla cessazione delle stesse.

Un iter partito nel 2019. Infatti con decreto dirigenziale n.138 del 13/5/2019 è stata approvata la modulistica per le istanze e, fra gli altri, i relativi allegati E1 e G1, in attuazione della D.G.R. 162/2019; con decreto dirigenziale n.196 del 19/6/2019, pubblicato sul BURC n. 35 del 20/6/2019, è stato approvato l’avviso pubblico per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali destinate all’esercizio dell’azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie.

AMMESSE AL RINNOVO NEL 2020, DICHIARATE CESSATE NEL 2023

Con decreto dirigenziale n. 85 del 15/7/2020 pubblicato sul BURC n.147 del 20/7/2020, sono state ammesse alla procedura di rinnovo, tra le altre, le seguenti concessioni qui identificate come singoli lotti: Lotto n. 1: Hotel Solemar sita nel comune di Ischia; Lotto n. 2: Pensione Letizia sita nel comune di Ischia; Lotto n. 3: Il Gattopardo sita nel comune di Forio; Lotto n. 4: Hotel Terme La Bagattella sita nel comune di Forio. Sul BURC n. 28 del 18/3/2021 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione di istanze concorrenti per le concessioni in parola ed entro il termine stabilito nell’avviso non sono pervenute, per ciascuna di esse, ulteriori richieste; con Decreto Dirigenziale n. 79 del 14/2/2022, pubblicato sul BURC n. 18 del 21/2/2022 e avente a oggetto “l’elenco dei soggetti a cui attribuire la concessione di coltivazione di cui all’art. 12 delle linee guida D.G.R. n. 517/2018”, sono state approvate le offerte progettuali – gestionali per il rinnovo delle concessioni termali come riportate nell’Allegato 1 dello stesso decreto; in esito alle procedure di istruttoria le concessioni identificate come al punto k. sono state dichiarate cessate per mancato rinnovo, così come da relativi decreti: il Solemar il 3/11/2023; Pensione Letizia il 22/11/2023; Gattopardo e Hotel La Bagattella l’8/11/2023.

La Regione Campania intende procedere al rilascio delle Concessione di acque termali di cui ai lotti n. 1 e 2, ubicate nel comune di Ischia (NA) e lotti n. 3 e 4 ubicate nel comune di Forio (NA), mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza della normativa comunitaria e nazionale di riferimento; lo schema di Convenzione è stato previamente sottoposto al parere dell’Avvocatura regionale – reso con nota acquisita al prot. n. 227833 del 29/04/2022 – e adeguato in conformità alle indicazioni da questa formulate; il Responsabile del Procedimento e Dirigente della U.O.D. 50 02 02 ha reso dichiarazione riguardante l’assenza di conflitto di interessi agli atti del fascicolo del procedimento. Per i quattro lotti sono stati acquisiti anche i Codici identificativi di gara.

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Con delibera di Giunta regionale n. 38 del 02/02/2016 e s.m.i. è stato approvato il disciplinare regolante il funzionamento dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti; detto provvedimento prevede che le procedure di gara della Regione siano svolte dalla stazione unica appaltante della Giunta regionale della Campania, in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 7 del medesimo disciplinare; di dover procedere all’espletamento di apposita procedura di selezione volta all’affidamento della concessione denominata “Il Gattopardo” per lo sfruttamento del giacimento delle acque termali per la durata di 15 anni, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il ricorso alla procedura aperta; di dover affidare all’Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Ufficio Gare della Giunta regionale della Campania l’incarico di svolgere, a seguito della pubblicazione degli atti di legge, la procedura di gara per la concessione avente a oggetto lo sfruttamento del giacimento di acque termali di cui alla tabella sopra riportata, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il RUP del procedimento, il dirigente Riccardo Roccasalva, ha decreto di procedere all’espletamento di apposita procedura di selezione volta all’affidamento per quindici anni del soggetto assegnatario della concessione per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque termali, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il ricorso alla procedura aperta; e di affidare all’Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Ufficio Gare della Giunta regionale della Campania l’incarico di svolgere, a seguito della pubblicazione degli atti di legge, la procedura di gara per la concessione avente a oggetto lo sfruttamento del giacimento di acque termali da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36 del 31/3/2023.