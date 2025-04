Quattro Reolink Go Ranger PT contro il degrado e l’inciviltà a Ischia

Ischia investe nella tecnologia mobile per migliorare il decoro urbano e combattere le forme più diffuse di inciviltà, come l’abbandono dei rifiuti nei punti sensibili della città.

Con la determinazione dirigenziale n. 696 del 25 marzo 2025, il Comune ha approvato l’acquisto di quattro videocamere Reolink Go Ranger PT, dispositivi ruotabili e autonomi, completi di pannello solare.

La fornitura è stata affidata alla ditta Scubla S.r.l. tramite ordine diretto sul portale MEPA.

Strumenti moderni contro vecchi problemi

Le nuove videocamere serviranno a monitorare in tempo reale le aree più a rischio, grazie a una tecnologia più efficace rispetto alle foto-trappole tradizionali, ormai obsolete.

L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: prevenire l’abbandono illecito dei rifiuti e rafforzare il controllo ambientale, agendo in modo rapido e mirato.

Operazione veloce e a basso costo

La spesa complessiva ammonta a 1.079,61 euro, IVA inclusa, coperta con risorse del capitolo 813 del bilancio comunale 2025.

Ogni dispositivo ha un costo unitario di 221,23 euro, a cui si aggiungono 48,67 euro di IVA.

L’acquisto è stato effettuato con procedura semplificata, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), come previsto dall’art. 50 del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023).

La ditta Scubla S.r.l., con sede a Remanzacco (Udine), risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e in possesso dei requisiti tecnici e finanziari richiesti. È stata inoltre verificata la regolarità contributiva tramite DURC valido fino a maggio 2025.

Un supporto operativo alla Polizia Locale

Le videocamere saranno utilizzate in coordinamento con il Comando di Polizia Municipale, che le impiegherà sia per la sorveglianza preventiva sia come strumento di supporto nelle indagini contro le infrazioni.

Una risorsa in più per contrastare il conferimento abusivo dei rifiuti e gli episodi di degrado urbano.

L’atto è stato firmato dalla responsabile del Servizio 14, Chiara Romano, con l’istruttoria curata dall’agente Gianluigi Schiano.

L’operazione si inserisce nella strategia dell’amministrazione comunale per garantire maggiore vivibilità e rispondere concretamente alle segnalazioni dei cittadini.