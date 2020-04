ROMA (ITALPRESS) – Quattro nuovi spot per Caffe’ Borbone, azienda che produce cialde e capsule. Il primo, gia’ in Tv da domenica 19 aprile, e’ dedicato alla linea compostabile, che garantisce un completo smaltimento nell’umido e il rispetto dell’ambiente.

Innovazione, sostenibilita’ e tradizione: sono questi i leit motiv di ogni spot, ciascuno focalizzato sulle peculiarita’ di un prodotto diverso.

“Un impulso comunicativo dato dagli ottimi risultati ottenuti dalle operazioni di posizionamento del brand del 2019, e che ora rendono necessario, come secondo step, il racconto delle diverse leve, specifiche per ogni prodotto”, dice il direttore Marketing e Comunicazione, Mario de Rosa.

Il primo spot – prodotto da Indiana Production – e’ in linea con il momento contingente, di forte difficolta’, dove la rassicurazione diventa necessita’. In primo piano dunque la famiglia, la casa, la relazione genitori-figli, dove i primi si fanno portavoce del valore del rispetto della natura. A fare da cornice il calore e la bellezza di Napoli che rimarcano l’origine e la territorialita’ di un’azienda che vuole tutelare la tradizione del caffe’ espresso facendone il suo primo valore.

Dopo di questo saranno trasmessi sul piccolo schermo “film” che racconteranno le altre linee di Caffe’ Borbone.

La Tv – in particolare i principali canali nazionali – sara’ il media principale della campagna, pianificata da MediaCom Italia. Il piano digital vedra’ un forte utilizzo delle piattaforme social.

(ITALPRESS).