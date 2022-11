Quattro mesi di indagini e controlli: così i Carabinieri di Ischia hanno svelato l’asilo dell’orrore

Paura e terrore. Mazzate e Privazioni. Suore e bambini. Sembra che la storia dell’asilo del terrore di Casamicciola si viva tutto in due parole. Due parole, semplici, che emergono dalla nota ufficiale del Comando dei Carabinieri: “Attività tecniche”. Già sta tutta qui la sostanza della notizia che ha sconvolto un’isola e che fa il giro d’Italia.

E’ il mese di luglio, quando il Capitano Tiziano Laganà accoglie la denuncia della minore e visiona il video che accusa la suora 55enne originaria del Magadascar, Marie Georgette Rahasimalala, picchiare due fratellini fino a far uscire il sangue dal naso al più grande.

Con il coordinamento del procuratore aggiunto di Napoli, Raffaele Falcone, della IV Sezione Indagini “tutela delle fasce deboli della popolazione”, ricevuto l’allarme i Carabinieri del Nucleo Operativo del luogotenente Sergio De Luca hanno avviato, appunto, le “attività tecniche” per monitorare quello che accadeva tra le mura dell’Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza sito a Casamicciola Terme. “Attività tecniche”, ovvero l’orfanotrofio messo sotto controllo con strumenti di indagini avanzate che hanno permesso, poi, di consolidare il capo d’accusa a non rischiare né al Riesame, né al dibattimento.

Un controllo costante, silenzioso e continuo che ha registrato quello che è accaduto tra agosto ed ottobre. 30 mesi di osservazione che hanno convinto anche il GIP che ha accolto le misure cautelari propostegli dal Pubblico Ministero.

Inoltre, a supporto delle “attività tecniche”, i Carabinieri di Ischia hanno anche eseguito l’escussione di minori in audizione protetta con il supporto di uno psicologo. Le registrazioni e le testimonianze dei bambini hanno permesso di ricostruire ulteriori episodi di violenza, a significare che quello del video non è stato un caso sporadico, arrivando a contestare a tutte le indagate il reato di maltrattamenti in concorso tra loro.

Un’indagine costruita con attenzione e segreto per garantire i minori e per riuscire a sostenere un’accusa solida basata su prove che possano reggere “al di là di ogni ragionevole dubbio” anche davanti all’aggravante in “concorso tra loro”. Ed è questo l’aspetto che più preoccupa: era un modello voluto da tutte e quatto le consorelle anche da chi, poi, fuori, passava per altro.