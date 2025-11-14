Quattro giorni di preavviso e un paese in ginocchio: il cantiere di Pascale travolge i commercianti di Lacco Ameno

Il Corso Angelo Rizzoli si risveglia come se fosse finito sotto commissariamento: quattro giorni, solo quattro, per prepararsi a un cantiere di sei mesi. Dalla tabaccheria in poi, un intero pezzo di Lacco Ameno vede calare una mannaia amministrativa senza confronto, senza un piano di mitigazione, senza quel minimo di rispetto che ogni comunità commerciale dovrebbe meritare.

L’elenco delle attività coinvolte non è una nota statistica: è la fotografia di chi tiene in piedi il paese quando i riflettori estivi si spengono. De Vivo Abbigliamento, la Chiesa, l’H24, Calafiore, la Posta, Nu Poco – Ischia Beauty, Nu Poco – Ischia Sapori, Nu Poco – Ischia Ceramiche, Mario d’Ischia, Nu Poco – Ischia Accessori, la Caffetteria del Corso, Perla Nera, Green Island, il ristorante Padrone, Bollicine, Sergio Moda Mare, Dimitria, la Farmacia, Franco Erotico, Fragole Infinite, Il Tarlo, Stiletto. Un tessuto commerciale che ogni giorno crea economia reale, vita sociale, sicurezza urbana. Quello che l’amministrazione dovrebbe difendere con le unghie, non mettere all’angolo.



Quando i commercianti hanno chiesto un incontro urgente, il fronte era compatto. La proposta era semplice, quasi banale nella sua praticità: rimuovere temporaneamente i vasi in piazza per creare parcheggi a spina di pesce; istituire soste brevi da 30 minuti; replicare la soluzione nella parte alta del Corso quando scuola e cantiere sono chiusi; lanciare una campagna informativa chiara attraverso media locali e social. Insomma, un tentativo di limitare i danni nel periodo più delicato dell’anno.

La risposta del sindaco Giacomo Pascale è rimasta impressa per il tono, più ancora che per il contenuto: “I tempi li dettiamo noi”. Una frase che pesa più dei blocchi stradali. Perché dice tutto: la distanza, la rigidità, l’idea di amministrare un paese come se fosse una proprietà personale.

Eppure, non è la prima volta che Lacco Ameno inciampa sulla gestione della ZTL. Da anni la questione viene affrontata con la logica delle ordinanze e dei bastoni, senza quel percorso di analisi e partecipazione che altrove è la norma. L’Europa richiede valutazioni d’impatto, simulazioni, incontri con commercianti e residenti, monitoraggi costanti, pubblicazione trasparente dei dati. Nei Paesi Bassi, prima di chiudere una strada si costruisce un percorso condiviso.

A Lacco Ameno, prima si chiude, poi si comunica, e forse si ascolta. Forse.

Gli studi europei e italiani parlano chiaro: le ZTL funzionano solo quando sono sostenute da parcheggi entro 300 metri, navette affidabili e alternative reali. Altrimenti si verificano effetti negativi profondi: crollo del commercio tra il 20 e il 30%, chiusura dei negozi fino al 18%, svalutazione degli immobili, perdita di vitalità urbana. Una diagnosi che sembra scritta apposta per il Corso Rizzoli.

La prima parte del Corso sopravvive perché ha parcheggi vicini. Il resto, quello oggi paralizzato dal cantiere, soffre già da anni e ora rischia un colpo fatale. I dati europei ricordano che il calo, senza misure adeguate, non rientra. Il paese non recupera il passeggio: la gente va altrove, e quando se ne accorge è troppo tardi.

La responsabilità di un’amministrazione non è decidere in solitudine, ma creare le condizioni perché una comunità viva anche fuori stagione. Pascale, invece, continua a governare il Corso come un laboratorio di provvedimenti calati dall’alto, ignorando che quel tratto di strada è un organismo vivo, fatto di persone, famiglie, dipendenti, investimenti.

Chi oggi chiede soluzioni non lo fa per capriccio, ma per sopravvivere. Le attività commerciali non sono un dettaglio del paesaggio, sono ciò che rende Lacco Ameno un paese e non un plastico. Illuminano le strade, generano lavoro, garantiscono sicurezza, accolgono i visitatori, danno identità a una comunità che non può permettersi di essere trattata come un ostacolo.

La bellezza degli spazi pedonali è un obiettivo legittimo, perfino auspicabile. Ma niente giustifica l’assenza di programmazione. Servono parcheggi, navette, comunicazione chiara, ascolto continuo. Serve, soprattutto, una politica che comprenda il significato urbano ed economico del Corso, non che lo trasformi in un terreno di sperimentazioni.

Sei mesi di cantiere sono lunghi. Le conseguenze di un errore politico, quando si parla di commercio e identità urbana, rischiano di durare molto di più. Lacco Ameno merita un metodo diverso. E chi lo vive ogni giorno ha il diritto di pretenderlo.