Quanto è costato il Pio Monte. La cronologia di un’acquisizione da 4,5 milioni di euro

È servito più di un biennio di trattative, valutazioni e contrasti tra enti per arrivare al traguardo: il complesso immobiliare del Pio Monte della Misericordia di Casamicciola Terme è entrato ufficialmente nel patrimonio comunale il 16 settembre 2025, al costo di 4.510.955 euro, cifra che comprende l’acquisto e le spese notarili.

La vicenda inizia il 30 marzo 2023, quando la Struttura commissariale pubblica un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse a cedere immobili da destinare alla delocalizzazione degli edifici colpiti dal sisma. L’Ente morale Pio Monte della Misericordia presenta la sua offerta: 8.464.130 euro per il complesso situato tra corso Luigi Manzi e via Pio Monte della Misericordia.

L’offerta viene subito sottoposta a verifica.

A maggio 2023 il Commissario straordinario chiede all’Agenzia delle Entrate una stima del valore, che nel febbraio 2024 fissa il prezzo a 3,8 milioni di euro. Una valutazione respinta dal Pio Monte, che definisce inaccettabile la cifra, ritenendola una “svendita” rispetto alla proposta iniziale.

Il braccio di ferro continua fino a novembre 2024, quando l’Agenzia del Demanio entra in campo e rivaluta l’intero compendio: 4.499.113,91 euro, arrotondati a 4,5 milioni. Una somma considerata congrua sia dal Comune che dal Pio Monte, che accetta la proposta.

Il Consiglio comunale di Casamicciola approva l’acquisizione con delibera n. 4 del 5 febbraio 2025, destinando l’immobile a doppia funzione: scuole e nuove attrezzature scolastiche nella parte posteriore, un centro di eccellenza per la ricerca sulle scienze del mare e del benessere termale sul fronte strada. Il 17 giugno 2025, con il decreto n. 2490, il Commissario straordinario eroga i fondi: 4,5 milioni per l’acquisto e 10.955 euro per spese accessorie (competenze notarili, IVA e anticipazioni), per un totale di 4.510.955 euro.

La determina n. 718 del 16 settembre 2025 sancisce il passaggio di proprietà al Comune di Casamicciola. A firmarla è l’ingegnere Gaetano Grasso, responsabile dell’Area VII Manutentiva e Patrimonio. L’atto ricorda che il complesso è vincolato come bene culturale dal 1990 e che il contratto resta sottoposto alla condizione sospensiva legata al diritto di prelazione dello Stato.

Il Pio Monte della Misericordia entra così a far parte del patrimonio pubblico con un investimento complessivo poco superiore ai 4,5 milioni. Resta ora la sfida del restauro e della rifunzionalizzazione di un immobile in cattivo stato di manutenzione, ma destinato a diventare uno dei cardini del processo di ricostruzione e rigenerazione urbana di Casamicciola.