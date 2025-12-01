Quant’è diversa (e migliore) Afragola | #4wd

Afragola e Ischia, due mondi lontanissimi. A dividerli è soprattutto il modo in cui i rispettivi consigli comunali hanno interpretato – o evitato di interpretare – il proprio ruolo politico. Ad Afragola, quattordici consiglieri, tra maggioranza e opposizione, hanno scelto di mettere fine anticipatamente all’amministrazione in carica, firmando una sfiducia che ha provocato un terremoto istituzionale ma che è stata subito definita “una scelta di coraggio e di responsabilità”. Parole pesanti, impegnative, che raccontano la volontà di assumersi il rischio di una rottura pur di segnare un confine politico e, forse, morale.

A Ischia, invece, di quel coraggio non si vede nemmeno l’ombra. Qui il sindaco Enzo Ferrandino continua a governare indisturbato con una capacità chirurgica di tenere insieme consiglieri comunali che avrebbero mille motivi per manifestargli dissenso. Lamentele, scontento, mugugni: il malessere politico c’è, si percepisce, ma non arriva mai a trasformarsi in azione.

È come se a Ischia la protesta avesse un limite invalicabile, oltre il quale ci si ferma sempre un passo prima, come in ostaggio di quella storica elezione in cui Ferrandino, per la prima volta nella storia del nostro Comune, ha vinto un’elezione senza alcun avversario, nel vero senso della parola.

Il motivo? Semplice e, allo stesso tempo, tristemente complesso: l’attaccamento alla poltrona. Gli stessi consiglieri che a porte chiuse si dichiarano delusi, marginalizzati o addirittura maltrattati dall’amministrazione, quando arriva il momento di assumersi una responsabilità politica vera si dissolvono in un silenzio prudente. È accaduto più volte che venissero messi da parte, esclusi dalle decisioni importanti, trattati come semplici comparse nella gestione della cosa pubblica. Eppure nessuno ha mai avuto il coraggio di trasformare il malcontento in gesto politico.

Nessuno ha mai messo insieme quelle dieci firme che, numeri alla mano, basterebbero a mandare a casa il sindaco e sciogliere l’intera amministrazione, spalancando le porte a pochi mesi di gestione commissariale e, soprattutto, alla capacità del paese di dimostrare concretamente la propria voglia di cambiamento senza essere ostaggio delle solite logiche legate al potere temporale e al conseguente clientelismo.

Ferrandino questo lo sa benissimo.

E infatti governa con la sicurezza di chi conosce le debolezze dei propri interlocutori: sa che i dissidenti non dissidono mai fino in fondo, sa che i malcontenti non si traducono in numeri, sa che la paura di perdere un ruolo, uno status o una promessa futura (come il fatidico, ennesimo e mai concretizzatosi rimpasto di giunta promesso per settembre scorso) pesa più di qualsiasi principio. In questo equilibrio instabile – ma pur sempre equilibrio – l’amministrazione va avanti a colpi di foto social sotto l’albero di Piazza degli Eroi, come se nulla fosse. Non perché sia solida, ma perché nessuno ha davvero interesse o coraggio di farla cadere.

Afragola, al contrario, dimostra l’esatto opposto. Lì la politica, pur tra mille contraddizioni, è riuscita a ritrovare un barlume di autonomia e di dignità, rompendo un sistema di potere che sembrava inattaccabile. Un gesto che può piacere o non piacere, ma che ha una radice inequivocabile: la volontà di assumersi responsabilità, anche quando è più comodo restare fermi.

E allora il paragone diventa inevitabile: da un lato un consiglio comunale che decide di dire basta; dall’altro un gruppo di consiglieri che, pur avendo mille ragioni per farlo, non trova la forza di compiere lo stesso passo. Ad Afragola “una scelta di coraggio e responsabilità”, appunto. Due parole che, nel Comune di Ischia, sembrano ancora totalmente fuori dal vocabolario politico locale.

Forse un giorno qualcuno troverà davvero gli attributi per pronunciarle. Per ora, resta soltanto l’attesa. E la constatazione, amara, che senza di esse, in concreto non cambierà mai nulla.