Quando si parla bene di Ischia… | #4WD

Come accaduto in passato per le tante citazioni e redazionali già ottenuti dalla nostra Isola su autorevolissime testate nazionali e internazionali (non cito quelli portati da me quando ero Assessore, ma mi limito alla menzione del National Geographic e di Jimmy Kimmel e Matthew Fox sulla rete americana ABC), quando leggo sul sito della CNN un titolo come “Ischia: the paradise island that offer a taste of the real Italy” il cuore mi si riempie di gioia, ridonandomi l’entusiasmo di impegnarmi affinché questa splendida terra, benedetta da Dio e troppo spesso maltrattata dai suoi stessi figli, possa presto essere rivalutata così come merita.

E’ bene chiarire, però, prima che il politicuzzo di turno vada ad ascriversi chissà quale merito, che il tempo delle relazioni importanti che portavano vantaggi gratuiti all’Isola è passato da circa un ventennio. Adesso, se un organo così importante scrive cose del genere su Ischia è solo perché un gruppo alberghiero non ischitano, che da poco sta investendo dalle nostre parti (e che non lavora con me, meglio chiarirlo), ha saputo/potuto attrarne l’attenzione riuscendo, peraltro, a far mostrare solo molti dei tanti aspetti migliori ancora presenti. Si chiama article marketing e si paga! Ma quando i soldi sono ben spesi e portano un oggettivo vantaggio alla comunità e alla località in cui si fa impresa e non solo al proprio bilancio, onore al merito.

Allo stesso modo in cui (e qui parlo di miei clienti ed amici), di tanto in tanto, l’invidia tipicamente localistica dovrebbe essere messa da parte quando si parla di Dimhotels, specie di questi tempi in cui, tra breve, dovrebbe essere ufficializzata la partenza gestionale della loro ultima acquisizione: l’Hotel Terme di Augusto. I “Patanari” potranno avere tutti i difetti di questo mondo, agendo in un mercato turistico in cui, evidentemente, c’è sempre più spazio per tutti, privilegiando un pubblico di massa colpito con una strategia di pricing piuttosto aggressiva. Ma una cosa è certa: oltre a dare lavoro per buona parte dell’anno a circa quattrocentocinquanta persone (che con l’Augusto supereranno le cinquecento unità) e a un mare di fornitori locali e non, il loro investimento in comunicazione diventa spesso conduttore di un fatturato induttivo alle altre strutture di pari categoria. Intendo dire che quando vengono diffuse le campagne pubblicitarie Dimhotels, una volta riempite le loro strutture, sono tantissimi altri gli alberghi a beneficiarne pur senza spendere un euro. Perché è innanzitutto la località, prima del gruppo alberghiero, a costituire il punto cardine del messaggio.

Quanto al ruolo delle pubbliche amministrazioni rispetto al comparto turistico e sul rapporto tra residenti, territorio e Ospiti, ditemi se è il caso o meno di continuare a sprecare parole dette e ridette, ma sempre meno ascoltate da tutti, addetti ai lavori e non. Resto a disposizione, dubbi non ho!