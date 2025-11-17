Quando la giustizia diventa un derby nazionale

Il Senato ha approvato definitivamente la riforma della giustizia il 30 ottobre 2025, con 112 voti a favore, 59 contrari e 9 astensioni. L’approvazione segna il quarto e ultimo passaggio parlamentare e introduce la separazione delle carriere dei magistrati, prevedendo che un magistrato debba scegliere fin dall’inizio se intraprendere la carriera di giudice o di pubblico ministero. Non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi richiesta per una legge costituzionale, il prossimo passo sarà un referendum confermativo.

Eppure, se di “traguardo storico e di impegno concreto” si tratta davvero, come ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, ogni volta che in Italia si parla di riforma della giustizia, si alza un coro di sospetti, paure, accuse preventive, specie da Sinistra.

È un riflesso condizionato: la giustizia è terreno minato, è memoria storica della stagione di Mani Pulite, è retorica moralista e, insieme, arma politica. Tuttavia, il tema della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri non nasce da un capriccio politico come vogliono lasciare intendere le opposizioni, né da una pulsione vendicativa, volendo richiamare in vita il Cavaliere Berlusconi, piuttosto, affonda le sue radici nel faticoso tentativo, iniziato negli anni Ottanta, di portare l’Italia dentro un modello accusatorio moderno, paritario, e soprattutto rispettoso della terzietà del giudice. Questo è un dato di fatto, che tra l’altro ce lo ha ricordato di recente, con la sobrietà che lo contraddistingue, il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese, ospite a Ping Pong su Rai Radio 1. Cassese ha definito con precisione chirurgica la questione: senza carriere separate, il modello accusatorio è monco, incompiuto, quasi una casa costruita su fondamenta sbagliate. Non è retorica: è architettura istituzionale.

Dal 1989, con l’impronta di Giuliano Vassalli, abbiamo scelto di abbandonare il modello inquisitorio. L’imputato non è più “oggetto” di indagine ma soggetto di garanzie. La dialettica processuale nasce per contrapposizione tra accusa e difesa, mentre il giudice osserva, valuta, decide, almeno in teoria.

Nella pratica accade altro: giudici e pubblici ministeri appartengono alla stessa carriera, condividono concorsi, promozioni, valutazioni, organo di autogoverno. È come se in una partita di calcio arbitro e centravanti vestissero la stessa maglia societaria e rispondessero allo stesso direttore sportivo. È un’anomalia che in altri ordinamenti farebbe sorridere.

Per carità, la maggior parte dei magistrati lavora con integrità. Ma il sistema deve essere disegnato per prevenire le deviazioni, non per confidare nell’etica personale, non fosse altro perché la democrazia si costruisce contro gli abusi potenziali.

Ma veniamo all’argomento principe dei contrari, degli oppositori sinistri: “separare le carriere indebolisce l’indipendenza del pubblico ministero”. È un mantra ripetuto ahimè da decenni. Ma Cassese smonta elegantemente il mito: “il PM, in Italia, non è un potere autonomo. È parte del potere giudiziario. Non deve fare politica. Eppure, negli ultimi trent’anni, alcune procure hanno assunto un ruolo di supplenza politica. Non sempre per colpa dei singoli magistrati, sia chiaro, ma per la visibilità mediatica che accompagna l’avvio di indagini, avvisi di garanzia, arresti preventivi”.

La conseguenza è devastante: la presunzione di innocenza diventa un optional. Il processo mediatico inizia prima del processo.

La sinistra con memoria corta, perché paradossalmente, chi oggi si oppone alla separazione delle carriere è lo stesso fronte politico che negli anni Novanta disegnò il “giusto processo” in Costituzione (riforma del 1999), cambiando l’articolo 111 per garantire parità tra accusa e difesa. Oggi, quella stessa area sembra aver paura del suo passato riformista, preferendo arroccarsi in un “no” pregiudiziale.

Come ha ricordato l’ex presidente della Commissione Stragi Giovanni Pellegrino, storico senatore della sinistra: “La separazione delle carriere l’abbiamo voluta noi.” Lo disse anche Emanuele Macaluso, padre nobile del riformismo giudiziario socialista.

Ed allora, cosa è cambiato a sinistra? La risposta è semplice: il posizionamento e non la coerenza.

La proposta di riforma prevede la nascita di due Consigli Superiori distinti (uno per i giudici, uno per i PM) e la creazione di un’Alta Corte disciplinare. In linea di principio, ha senso: chi accusa non può giudicare chi giudica, e viceversa. Il punto debole potrebbe stare nel metodo di formazione: il sorteggio, antidoto alle correnti ma anche scorciatoia anti-meritocratica in effetti.

Qui la politica ha probabilmente mostrato quella che è stata definita la tentazione del “pressapochismo istituzionale”: invece di elaborare criteri selettivi, scientifici, oggettivi, si sceglie l’estrazione, come se si trattasse del giurato al banco dei salumi. È una scorciatoia anti-correntizia rischiosa.

Non è un mistero che il Consiglio Superiore della Magistratura sia stato travolto negli ultimi anni da scandali di lottizzazione interna, traffico di influenze, spartizioni di nomine. Il caso Palamara non è stato un incidente, ma un sintomo. Il vero rischio tra l’altro non è nemmeno l’influenza politica esterna, piuttosto la politicizzazione interna, che rende alcune procure protagoniste nella vita pubblica più di quanto preveda la Costituzione. Separare le carriere riduce la possibilità che queste dinamiche influenzino il giudice. E tutelare il giudice significa tutelare il cittadino.

In Francia, in Germania, in Spagna, accusa e giudizio sono mondi separati. In Regno Unito e paesi di common law, il PM è organo amministrativo, non giudiziario. Eppure nel dibattito italiano si sente questa tesi pittoresca che la nostra sarebbe una “tradizione mediterranea” da difendere. Io credo che sia solo una eccentricità non più sostenibile.

Alcuni detrattori obiettano che la separazione non risolverà la lentezza dei processi. Sostanzialmente, è vero giacchè la lunghezza dipende da organici sottodimensionati, procedure farraginose, digitalizzazione incompleta, e da un legislatore ipertrofico, ma la separazione serve a garantire coerenza sistemica, non velocità. Come è stato osservato, sarebbe come obiettare che la cintura di sicurezza non previene gli ingorghi. Cosa c’entra?

Il rischio più immediato cui di fatto già stiamo assistendo, è la personalizzazione del referendum. L’opposizione ha già iniziato a dipingerlo come un plebiscito pro o contro Giorgia Meloni. Niente di più sbagliato oltre che ridicolo e controproducente. A suo tempo Matteo Renzi lo imparò sulla propria pelle: trasformare la Costituzione in un voto sul governo è l’anticamera del tracollo.

La riforma riguarda la struttura dello Stato, non la vita di un esecutivo.

Come ha sottolineato Cassese, un altro punto sottile è rappresentato dal fatto che alcune procure godono di un’autonomia di fatto che la Costituzione non prevede. “Il PM non è un ministero politico, non deve interpretare l’umore sociale, né guidare campagne morali. Deve perseguire reati. Punto. E quando la magistratura requirente assume un ruolo da “supplente politico”, scivoliamo nella repubblica dei giudici, quella che Calamandrei temeva e Pasolini intuiva”.

Il populismo è diventata una malattia e quello giudiziario la peggiorerebbe. Non facciamo altro che assistere a continue gogne morali televisive, ad un moralismo urlato, oltre che ad una Italia ormai convinta che il processo vero sia quello in prima serata. Eppure, se è vero che la democrazia non si fa nelle piazze, ma nelle aule, il dato che dobbiamo registrare è che il populismo giudiziario ha deformato la percezione dell’imputato, trasformandolo automaticamente in colpevole.

Separare le carriere, in questo senso, potrebbe davvero significare una sorta di “vaccino culturale”.

A differenza di altri Paesi, in Italia la figura del procuratore capo non può diventare un volto pubblico, un opinion leader, un punto di riferimento sociale.

Emblema delle distorsioni di cui parliamo sono tra l’altro le indagini annunciate in conferenza stampa, l’uso della terminologia sensazionalistica, il lessico del sospetto e badate bene, non tutto questo dipende dalle persone, ma dal meccanismo. Anche perché lo ripetiamo, i sistemi si giudicano sui rischi, non sulle intenzioni.

Un tempo le riforme costituzionali nascevano da grandi compromessi. Oggi invece, la politica che dovrebbe negoziare, l’ opposizione al governo Meloni per intenderci, si trincera nel “no” identitario”. E che logica è? Quella da tifo allo stadio? Pensare che basterebbero poche settimane di confronto tecnico per disegnare un progetto magari più elegante, più equilibrato, più europeo. Invece, la polarizzazione domina: se lo propone il governo, bisogna dire di no; se lo contesta l’opposizione, bisogna dire di sì.

Il concetto cardine di questa riforma è molto semplice: un giudice è davvero terzo solo se non condivide destino, progressione di carriera e organo di autogoverno con il soggetto che in aula chiede la condanna. Cosa ci vuole a togliamo il velo? Ammettiamolo, oggi la terzietà è più presunta che sostanziale.

La giustizia è fatta anche di percezione. Se l’imputato sente il tribunale come “squadrato” verso l’accusa, la fiducia crolla.

Ebbene, questa riforma non sarà perfetta, ha punti tecnici sicuramente da correggere, specie il sorteggio, ma va nella direzione storicamente giusta, completando un percorso iniziato quarant’anni fa. Rende il rito accusatorio coerente, restituisce equilibrio tra accusa e difesa, riduce il rischio di protagonismo giudiziario.

Chi vota pensando di punire la Giorgia Meloni fa un errore madornale. Chi vota invece guardando la storia istituzionale, coglie il cuore del problema, perché uno Stato che inciampa sulla giustizia, prima o poi cade sulla democrazia, e noi non possiamo più permettercelo.