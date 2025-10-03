venerdì, Ottobre 3, 2025
“Quando il mondo era senza WiFi. Cronache di un’infanzia senza Internet” di Marco Ilardi.

di Redazione Web
Nell’opera “Quando il mondo era senza WiFi. Cronache di un’infanzia senza Internet” di Marco Ilardi si compie un viaggio verso il passato mantenendo sempre uno sguardo sul presente; l’autore, un imprenditore digitale, ci porta negli anni Ottanta e Novanta per riflettere criticamente sugli svantaggi e sui vantaggi di un’epoca analogica, effettuando allo stesso tempo un’analisi dei pro e dei contro della contemporaneità, dominata dalla tecnologia e dal digitale.

Si potrebbe definire un testo nostalgico ma non lo è passivamente: l’autore sa bene come discernere tra ciò che andrebbe recuperato dal passato – tributando un sentito omaggio ai momenti e alle esperienze che hanno contribuito a plasmare la nostra identità – e ciò che invece migliora la vita umana nel presente.

Il saggio è quindi un invito a riflettere sul valore del passato e su ciò che esso può insegnarci, avendo però l’accortezza di integrare queste lezioni nel presente; ad esempio, ci ricorda quanto l’esistenza quotidiana fosse scandita da ritmi più lenti e semplici, mentre oggi la frenesia ci condanna a una vita di corsa, in cui è difficile godere del qui e ora.

Inoltre, negli anni Ottanta e Novanta le relazioni umane erano dirette, immediate e tangibili: gli incontri tra amici avvenivano senza intermediari virtuali e i giochi dei bambini erano vissuti senza distrazioni tecnologiche. L’autore racconta parallelamente alcuni episodi autobiografici riferiti a quel tempo lontano, creando un affresco vivido di un mondo ricco di autenticità.

Genere: Saggistica a sfondo autobiografico
Pagine: 196
Prezzo: 17,00 €
Codice ISBN: 979-1222770673

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

