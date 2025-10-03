Nell’opera “Quando il mondo era senza WiFi. Cronache di un’infanzia senza Internet” di Marco Ilardi si compie un viaggio verso il passato mantenendo sempre uno sguardo sul presente; l’autore, un imprenditore digitale, ci porta negli anni Ottanta e Novanta per riflettere criticamente sugli svantaggi e sui vantaggi di un’epoca analogica, effettuando allo stesso tempo un’analisi dei pro e dei contro della contemporaneità, dominata dalla tecnologia e dal digitale.

Si potrebbe definire un testo nostalgico ma non lo è passivamente: l’autore sa bene come discernere tra ciò che andrebbe recuperato dal passato – tributando un sentito omaggio ai momenti e alle esperienze che hanno contribuito a plasmare la nostra identità – e ciò che invece migliora la vita umana nel presente.

Il saggio è quindi un invito a riflettere sul valore del passato e su ciò che esso può insegnarci, avendo però l’accortezza di integrare queste lezioni nel presente; ad esempio, ci ricorda quanto l’esistenza quotidiana fosse scandita da ritmi più lenti e semplici, mentre oggi la frenesia ci condanna a una vita di corsa, in cui è difficile godere del qui e ora.

Inoltre, negli anni Ottanta e Novanta le relazioni umane erano dirette, immediate e tangibili: gli incontri tra amici avvenivano senza intermediari virtuali e i giochi dei bambini erano vissuti senza distrazioni tecnologiche. L’autore racconta parallelamente alcuni episodi autobiografici riferiti a quel tempo lontano, creando un affresco vivido di un mondo ricco di autenticità.

