Quando il legame affettivo guida le scelte d’acquisto

Con un particolare boom nel periodo della pandemia, tutto quel che riguarda il business legato agli animali domestici ha conosciuto non solo una notevole crescita delle sue quote di mercato, ma un’evoluzione profonda che va ben oltre il semplice concetto di necessaire per i nostri amici a quattro zampe.

In occasione di uno studio che ho realizzato pochi giorni fa per un potenziale nuovo cliente, ho scoperto da un’indagine pubblicata su “Euromonitor” lo scorso anno che oggi il 78% dei consumatori “pet” dichiara di preferire brand capaci di raccontare il legame emotivo con il proprio animale. Un dato, questo, che segna un cambio di paradigma e riflette come, nella relazione tra persona e animale, tutto ciò che viene scelto per cani e gatti in particolare sia diventato un veicolo di affetto e appartenenza, non solo un prodotto di consumo da scegliere piuttosto che un altro.

Questa trasformazione affonda le radici in una più ampia tendenza sociale, di cui ho avuto modo in un recente passato di scrivere, trasmettendoVi la mia personalissima esperienza: la progressiva umanizzazione degli animali domestici, giusta o sbagliata che sia.

Gli animali non sono più percepiti come “presenze in casa”, ma come veri e propri membri della famiglia. Ciò si traduce in scelte d’acquisto più consapevoli, guidate da valori affettivi e da una ricerca di autenticità, di qualità e di tutela della loro salute. Il pet owner contemporaneo vuole riconoscersi nei brand che sceglie, desidera sentirsi parte di una storia, di un sistema di valori che rispecchi la cura e l’amore che nutre per il proprio animale. In questo contesto, gli articoli scelti dai “padroni” assumono un ruolo simbolico.

La ciotola, ad esempio, non è più soltanto il luogo della nutrizione da riempire con un pasto qualsiasi, ma diventa un gesto quotidiano di attenzione e di legame. Ne consegue che tutte le aziende del settore dovrebbero sentirsi chiamate a interpretare questa nuova sensibilità, comunicando non solo la qualità e la sicurezza dei propri prodotti, ma anche la dimensione affettiva che li accompagna; un po’ come se trasparenza, narrazione e coerenza valoriale diventino elementi strategici per costruire fiducia e unicità.

Raccontare articoli per animali, oggi, significa quindi narrare emozioni, gioia di condivisione, senso di protezione reciproca e piccoli gesti che ne rafforzano il legame. In un mercato sempre più affollato, la capacità di evocare questa dimensione affettiva è ciò che può trasformare un marchio da semplice fornitore a “compagno di vita”. Non si tratta, tuttavia, solo di comunicazione: dietro la narrazione deve esserci sostanza, ricerca nutrizionale, sostenibilità, responsabilità etica.

Il consumatore di oggi è informato, esigente e attento, chiede trasparenza sui processi, origine controllata delle materie prime e rispetto per l’ambiente. L’emozione, dunque, non basta se non è sostenuta da coerenza e autenticità. Il valore emozionale diventa così un’estensione della qualità stessa del prodotto, una promessa che deve trovare riscontro concreto. Questo scenario apre nuove prospettive competitive. Le aziende che sapranno coniugare scienza e sentimento, performance e valore relazionale, avranno la possibilità di costruire un posizionamento distintivo e duraturo, guadagnando in modo crescente la fiducia del consumatore e, di riflesso, dei “pet”.

In definitiva, le scelte del cuore stanno progressivamente guidando le scelte d’acquisto, di cui un vero e proprio linguaggio dell’amore diventa causa ed effetto al tempo stesso, un modo per prendersi cura, per esprimere appartenenza e riconoscimento.

È un mercato che parla di emozioni, ma anche di responsabilità: verso l’animale, verso il pianeta e verso una nuova idea di benessere condiviso. Ed è proprio in questa sintesi tra sentimento e consapevolezza che si giocherà il futuro e la credibilità di molte aziende del settore.