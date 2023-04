Quando i treni arrivavano in orario. Il fondo di Lello Montuori sul 25 Aprile

Lello Montuori | C’è, secondo alcuni, nelle celebrazioni per la Festa della Liberazione, qualcosa di retorico, per altri persino di stantio, come sapevano d’antico e forse di retorico, le rievocazioni -oramai sorpassate- del Risorgimento italiano, un periodo felice della storia d’Italia che pure, fra le spinte all’autonomia differenziata di oggi, le rivendicazioni di orgoglio d’appartenenza agli Stati preunitari collocati su e giù là per la penisola, viene sovente presentato come il capolavoro del Piemonte invasore a danno di legittimi Stati sovrani, soprattutto del ‘favoloso’ Regno di Napoli e dei Borboni, quei sovrani ‘illuminati e benevoli’ scacciati dal diabolico Conte di Cavour e dallo spietato generale in camicia rossa, immeritatamente appellato Eroe dei due mondi.

V’è chi sostiene che la Liberazione dal Nazifascismo di un paese oramai ridotto ad un cumulo di macerie dalla guerra e prostrato dalla fame, avvenne più ad opera dell’esercito alleato e delle sue azioni militari, che non delle staffette partigiane fra le montagne e le città.

Forse però il senso di rievocare ancora oggi quei giorni, per alcuni esaltanti della Liberazione, sta tutto in quel riscatto che una parte d’italiani impegnati nella Resistenza, seppero dare ad un paese che per vent’anni s’era ammalato -come scrisse Benedetto Croce- di così immorale malattia tanto da farsi illudere dall’idea -ad un tempo comica e tragica- di false grandezze e futuri splendori.

E come il Risorgimento fu senz’altro più storia d’intrighi, alleanze, tradimenti, battaglie perse e altre poi vinte, guerre e trattati, anzichè aspirazione di città divise ed opposte da secoli tutt’altro che desiderose d’unirsi in una sola nazione, non di meno può negarsi che fu proprio in quegli anni di febbrile unità d’intenti del Risorgimento, che si sviluppó un genuino sentimento di popolo favorevole alla causa dell’Italia unita. E che dalle Alpi alla Sicilia questo genuino sentire -non di tutti ma senz’altro diffuso- ha contribuito a rendere effettivamente più unito il Paese nei decenni anni a venire.

Per questo ha ancora un senso riproporre la celebrazione di eventi della storia passata e recente. Come il 25 Aprile. Festa della Liberazione dal Nazifascismo.

E ricordarne il valore alla memoria collettiva spesso offuscata, quando non labilissima.

Con la consapevolezza che orrori di violenza e di sangue furono commessi da tutti i contendenti. Ma senz’altro più da una parte che dall’altra.

E che non tutti avevano ragione.

Perché alcuni italiani combatterono per la libertà e la democrazia, per idee di giustizia sociale e di uguaglianza ed altri invece difendevano -magari senza esserne del tutto consapevoli- un regime liberticida che aveva trasformato il Parlamento nella Camera dei Fasci, approvato le leggi razziali, illuso gli italiani di glorie coloniali, ma più di tutto aveva instillato nei paesi, nelle città, nei condomini, nei quartieri, l’abitudine alla delazione, soffiando sui biechi sentimenti dell’invidia e e del ricatto, trasformando portieri, postini, e persino a volte mezzane e ruffiani in spioni corrotti e prezzolati.

Aveva fatto leva sulle paure e le diffidenze della piccola borghesia di città e di campagna, desiderosa di mantenere ordine e disciplina sotto il manto ipocrita del Cattolicesimo religione di Stato, dichiarato assai più che professato, e trasformato una maschera buffa nell’emblema del maschio italiano, del padre di famiglia perfetto con moglie, figli e tante donne adoranti e persino un’amante ufficiale, relegando le donne e le mogli al ruolo subalterno di madri dei figli della lupa o dei Balilla, o a quello forse più comodo ma assai disonorevole di tenutarie di bordelli, frequentati dal fiore fiore degli stessi gerarchi.

Da tutto questo iniziammo a liberarci quel 25 Aprile del ‘45. Iniziammo. Perché di parte di quel clima di ipocrisia nazionale perbenista e piccolo borghese, che il fascismo aveva interpretato alla perfezione divenendone l’emblema, non ci siamo ancora del tutto liberati essendo di esso forse connaturato lo spirito dell’italiano medio, quello che, in fondo in fondo, non ha mai rinnegato il ventennio ed anzi pur senza averlo mai conosciuto, lo rimpiange. Non foss’altro che perché i treni arrivavano in orario.