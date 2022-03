Quando è ‘o popolo ca ‘u ‘vvo | #4WD

Della serie, volere è potere.

Quante volte avete letto, nei miei editoriali quotidiani o nei post social, tutta la mia tristezza (mettiamola così) verso la pressoché totale assenza di cittadinanza attiva dalle nostre parti… E quante altre, magari, vi sarà venuto in mente che se solo avessimo la capacità di rappresentare con la giusta forza e in modo opportuno le nostre istanze, probabilmente riusciremmo -almeno in alcuni casi- ad ottenere il risultato sperato…

EccoVi un esempio: sono in pochissimi a sapere che lo scorso 3 novembre, al Senato, è stato approvato un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare che introduce, nell’art. 119 della Costituzione, il “principio di insularità”. E mentre leggete questo pezzo, la discussione generale alla Camera, che dovrà poi esaminare ed approvare anch’essa il provvedimento, è già cominciata dal 14 marzo scorso.

Questo l’ultimo testo licenziato: “La Repubblica riconosce la peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”. Ciò significa che, una volta approvato, non sarà solo lo Stato a doversi far carico delle esigenze insulari, ma LA REPUBBLICA, cioè tutto l’insieme degli Enti che la compongono e la governano (regioni, comuni etc.), tenendo conto della necessità di far fronte non solo ai tanti svantaggi per i cittadini delle isole ma anche valorizzare le specificità (culturali, ambientali, turistiche) che appartengono a quelle terre uniche circondate dal mare.

Come molti sapranno, per sostenere un disegno di legge d’iniziativa popolare occorre raccogliere cinquantamila firme sul territorio nazionale. Sembra un’impresa titanica, ma per i cittadini dell’isola d’Elba, in particolare del Comune di Marciana Marina, quella cominciata il 7 aprile del 2018 non lo è mai stata: eccoci, oggi, grazie a loro, dinanzi a un imminente risultato di fondamentale importanza, di cui (a meno di sorprese da parte della solita politica) presto beneficeremo tutti.