Quali sono le 10 finali di Coppa dei Campioni/Champions League in cui sono stati segnati più gol?

Basta guardare le statistiche delle ultime finali di Champions per scoprire che spesso terminano con un risultato a trazione under 2.5, come nel caso di quella del 2024 e della finale del 2019. Se prendiamo, invece, le finali Champions tra il 2020 e il 2023, abbiamo una statistica curiosa per le scommesse sportive, perché il risultato delle vincenti è sempre stato di 1 – 0.

Macumba statistica? Sindrome dell’under 1.5? L’opinione degli esperti è contraddittoria, ma l’unico dato certo è che durante le finali di questo torneo è difficile vedere la valanga di gol.

Ecco quali sono le 10 finali di Coppa dei Campioni e Champions League in cui sono state siglate più reti.

Finale di Coppa dei Campioni 1956: 7 gol

Primissima finale di Coppa dei Campioni d’Europa, dove si fronteggiano Real Madrid e Reims, con i Blancos che iniziano la loro scalata nell’albo d’oro vincendo 4 – 3 e rimontano lo svantaggio per due volte, prima di vincere il trofeo.

Finale di Coppa dei Campioni del 1960: 10 gol

L’ordine cronologico serve anche a stabilire l’importanza del match e qui i Blancos si giocano la possibilità di vincere il loro quinto titolo consecutivo.

Il Real va in svantaggio al 19esimo, poi la gara si spacca, si evolve e Puskas segna un poker, Di Stefano una tripletta: è 7 a 3 per i Galacticos nella finale con più gol in assoluto.

Finale di Coppa dei Campioni 1961: 5 gol

Questa finale è stata disputata tra il Benfica di Bela Guttman e il Barcellona, un match equilibrato che termina 3 – 2 per i portoghesi, regalando loro la prima Coppa dei Campioni d’Europa.

Finale di Coppa dei Campioni del 1962: 8 gol

Dopo il flop dell’anno precedente, il Real Madrid torna in finale e Puskas segna una tripletta, ma non basta, perché ancora una volta, il Benfica di Guttmann sbanca nella ripresa in rimonta e il match termina 5 – 3, con tanto di doppietta di un giovanissimo Eusebio.

Finale di Coppa dei Campioni del 1969: 5 gol

Il Diavolo vince la sua seconda Coppa dei Campioni e lo fa in grande stile, trionfando per 4 – 1 contro l’Ajax e con Pierino Prati che segna una tripletta, per uno dei match finali del torneo, con più gol realizzati.

Finale di Champions League 2005: 6 gol

Arriviamo finalmente alla formula Champions, dove nel 2005 va in scena la finale in cui sono stati segnati più gol negli ultimi 20 anni: Milan – Liverpool.

Questa è considerata come la migliore finale di sempre dal punto di vista dello spettacolo: Maldini segna dopo 52 secondi. Nel primo tempo Crespo segna una doppietta e il Diavolo chiude la prima metà di gioco sul 3 – 0.

Nel secondo tempo ci vogliono soltanto 6 minuti per il pareggio inglese, un destino beffardo che schiaccia il Milan e consegna la coppa dalle grandi orecchie ai rigori, direttamente nelle mani dei Reds.

Finale di Champions League 2017: 5 gol

La finale del 2017 di Champions tra Real Madrid e Juve terminata 4 – 1 per i Galacticos, non solo rientra tra i match con più gol segnati, ma assegna alla Vecchia Signora anche il record assoluto di 9 finali perse in questo torneo.

Per oltre 60 minuti i Bianconeri riescono a tenere testa ai Blancos, ma la disfatta totale arriva durante la mezz’ora finale.

Finale di Champions League 2025: 5 gol

Abbiamo visto tutti che è successo nella finale Champions 2025, con il PSG che ha stracciato 5 – 0 l’Inter e ha fissato il record di distacco maggiore nel risultato: questa è la finale più emozionante negli ultimi 8 anni e anche quella con più gol di scarto.

Finale Coppa dei Campioni 1989/ Finale Champions 1994: 4 gol

Questo è il record precedentemente fissato dal Milan per il maggior distacco di gol, prima contro lo Steaua Bucarest e poi contro il Barcellona, in due finali da urlo e con una valanga di gol nei 90 minuti regolamentari.