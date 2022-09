Quali sono i motivi per i quali il vino marcisce?

Non so se è capitato anche a te di organizzare una cena a casa e di aprire una bottiglia che hai conservato per l’occasione.

Prepariamo i nostri ospiti dicendo che abbiamo in serbo una bottiglia di vino eccezionale, ma al momento di aprirla ci rendiamo conto che il vino è andato a male.

È capitato un po’ a tutti sia come ospiti che come padroni di casa. Spesso avere un frigo per vini potrebbe evitare molte di queste spiacevoli sorprese.

In questo articolo, vogliamo analizzare quali possono essere i motivi per cui il vino marcisce e come fare per rendersi conto che il vino non è più buono.

Come mai il vino marcisce?

La durata di un vino in bottiglia dipende davvero da vari elementi.

Il primo elemento è senza ombra di dubbio la sua longevità che dipende dalle sostanze usate nella sua produzione: acidi, minerali, zuccheri e tannini . Più queste sostanze sono presenti e più a lungo si potrà conservare un vino.

Poi la qualità del vino dipenderà molto dalla sua conversazione e da questi elementi:

Umidità tra il 65% e il 75%;

tra il 65% e il 75%; Temperatura tra i 12° ai 15°;

tra i 12° ai 15°; Al riparo dalla luce diretta ;

; Posizione della bottiglia che deve essere rigorosamente orizzontale;

che deve essere rigorosamente orizzontale; Al riparo da vibrazioni che ne possono compromettere l’integrità.

Come riconoscere un vino andato a male?

Per evitare di offrire un vino andato a male, ci sono delle accortezze che possiamo adottare. Come consiglio, meglio avere qualche bottiglia in più, per evitare cattive sorprese.

Segui questi piccoli accorgimenti:

Controlla sempre il tappo

Il tappo deve essere integro, non bagnato. Insomma se già il tappo ha qualcosa che non va, molto probabilmente il vino sarà andato a male.

Controlla il colore del vino

Sembra un’ovvietà, ma a volte non ci badiamo. Se il colore di un vino rosso dà più sul marroncino, allora non sarà buono.

Per un vino bianco se è troppo giallastro (escludendo i casi di vini bianchi baricco) allora probabilmente non sarà buono. Insomma il colore per il vino è molto importante.

Per il rosato mi è capitato che il colore fosse troppo sull’arancio e infatti era imbevibile.

Odora il vino

L’odore è una delle componenti principali del vino. Se già l’odore è tendente a quello dell’aceto oppure sgradevole, allora non sarà buono.

Prova il vino

Se già i controlli precedenti hanno dato esito negativo, credo che sarà del tutto improbabile che il vino sia buono. Se comunque decidi di assaggiarlo ed è acidulo o solfato, lascia perdere!

Conclusione sul perché il vino marcisce

Insomma il vino è un prodotto che ha bisogno di varie accortezze. Se sei un amante del vino e ti piace comprarne e conservarne vari tipi, ti consiglio di acquistare una cantinetta vino perché è il modo migliore di avere le bottiglie di vino in un ambiente protetto dai raggi UV, dagli sbalzi di temperatura e dalla troppa luce.

Prendere le giuste accortezze ti permetterà di evitare di fare una figuraccia durante una cena speciale.