Quali sono i migliori rivestimenti per rulli industriali

La scelta del rivestimento per rulli industriali deve avere un presupposto che possiamo considerare trasversale al tipo di settore di applicazione, quasi un dogma: la qualità. Le proposte sono diverse, da vagliare in base alle diverse esigenze e alle funzionalità operative, ma, qualunque sia la ratio di scelta , non si può prescindere dall’aspetto qualitativo. Preferire soluzioni che certificano standard di alto livello rappresenta una garanzia in termini di produttività e di sicurezza. Per i macchinari e per gli operatori.

Inoltre, poter contare su rivestimenti superficiali di qualità, consente di ridurre notevolmente il rischio di fermi macchina e di danneggiamenti, oltre a favorire una manutenzione più semplice ed economica ed aumento della produttività.

Ma quali sono i migliori rivestimenti per rulli ?

I criteri per la scelta dei rivestimenti per rulli

Trazione, resistenza all’usura ed effetto antiaderente (anche per colle molto potenti) sono le caratteristiche più importanti che devono possedere i rivestimenti per rulli.

Impiegati in diversi settori industriali, tra cui il packaging, quello alimentare e nel tessile, ma anche i comparti di stampa, la cartotecnica e l’isolamento (sia termico che elettrico) offrono resistenza ai solventi e alle colle, alto scorrimento ed elevata trazione.

Rivestimenti in gomma

Quando ci si accinge alla scelta dei rivestimenti per rulli, le opzioni migliori sono rappresentate dalla gomma e dal silicone. Entrambe le soluzioni presentano determinati vantaggi, in base al tipo di prodotti con cui interagiscono e al lavoro che devono svolgere.

La scelta viene quindi indirizzata dallo scopo operativo. Per quanto riguarda i rivestimenti in gomma, il loro campo di applicazione comprende i settori chimico, tessile, alimentare e conciario, per via delle specifiche caratteristiche di alta resistenza meccanica e tecnica.

I vantaggi offerti da questa soluzione sono ovviamente la flessibilità operativa (si possono infatti realizzare in diverse finiture speciali, con scanalature, rombi, ecc.) , l’alta efficienza produttiva e l’affidabilità nel tempo.

La gomma presenta inoltre elevata resistenza chimica, per cui può entrare in contatto anche con agenti chimici molto aggressivi.

Questo tipo di rivestimenti si dimostra meno performante in settori come quello cartario leggero o il non-woven, in quanto l’efficienza produttiva si riduce in abbinamento a prodotti molto leggeri.

Rivestimenti in silicone

Ad ovviare a questa problematica interviene un’alternativa più recente e dalla spiccata funzionalità: il silicone, ideale per i rivestimenti grazie alle sue proprietà, che riportiamo di seguito:

Antiaderenza

Anticorrosione

Antiscivolo

Resistenza ad alte temperature e agli agenti chimici

Quindi abbiamo le stesse caratteristiche dei rivestimenti in gomma, con il plus di una maggiore trazione e di una funzione antiscivolo, che permettono di gestire in maniera efficiente anche materiali più leggeri come la plastica o i fogli di carta.

Valore aggiunto è il mantenimento di un tensionamento ottimale anche ad alte velocità di produzione.

Insomma, i rivestimenti per rulli in silicone si applicano a numerosi settori industriali, con il vantaggio di offrire elevate prestazioni, senza gravare in maniera incisiva sui costi.

Il mercato dei rivestimenti per rulli si dimostra quindi in grado di coprire la domanda in termini qualitativi e funzionali, grazie ad un’offerta di soluzioni complementari e alternative, adattabili ad ogni tipo di esigenza.