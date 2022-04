Quali sono i migliori laptop Huawei Matebook sul mercato?

Huawei Technologies ha oggi sul mercato alcune opzioni di laptop pc sbalorditive. Con la loro città natale a Shenzhen, nella provincia cinese del Guangdong, questa moderna azienda tecnologica “consente apparecchiature per le telecomunicazioni e commercia elettronica di consumo, smartphone”, come da Wikipedia.

La serie MateBook è attualmente la prima di ottimi laptop o tablet. Questi notebook hanno una cosa in comune, possiedono batterie sostanziali e hanno corpi sottili e attraenti con interfacce fantastiche. Di seguito abbiamo accumulato alcuni dei migliori della serie MateBook.

Huawei MateBook D Signature Edition:

Costa circa 1.228 USD. Include uno schermo 1920 x 14 con un esterno compatto e costrittivo, che lo rende mite, grazioso e portatile. HUAWEI MateBook D funziona su AMD C.P.U. con un corpo metallico lucido ed è compatto da 15,8 mm. L’AMD Ryzen 5 2500U Quad-Core supporta la CPU da 3,6 GHx. Lo rende fortunato per i giocatori. Ha uno schermo da 14 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080. Anche se questo potrebbe sembrare l’ideale, ricorda che stiamo cercando sia l’aspetto che la funzionalità. Funziona su una RAM da 8 GB con 256 memoria interna o unità disco.

È dotato di 2 microfoni digitali, 4 altoparlanti, sistema audio Dolby Atmos e una webcam da 1 MP che semplifica le videochiamate su tutti i programmi.

Firma Huawei MateBook X Pro:

Attualmente ha un punteggio di 4,3 su 5 sul mercato ed è sottile con pixel distinti. Il computer è sottile quasi 0,57 pollici e conta 2,93 libbre. Se ti piace giocare ai giochi per computer per divertimento, ti piace l’editing video o guardi solo film di alta qualità, non puoi fallire con Huawei MateBook XPro. Il core I7 su cui viene eseguito fa entrambe le cose in pochissimo tempo ed è il migliore per l’intrattenimento. Integra una durata della batteria di circa 15 ore e va con Ms office 365. Puoi ordinarli in 2 colori. Il core i7 è acquisibile solo in grigio.

Funziona circa il 40% più velocemente e più dell’ultima edizione e ha Windows 10 Home Signature Edition montato e non utilizza bloatware. Tra le interessanti esclusioni di questo prodotto c’è l’utilizzo dell’accesso One-touch, che consente agli utenti di accedere in meno di 8 secondi tramite Windows Hello. Ha un’ampia RAM da 16 GB con una C.P.U. di Intel Core i7 a 1,8 GHz. La dimensione dell’unità disco interna è di 500 GB.

Huawei MateBook X Pro i5:

Huawei MateBook X è il cugino di primo grado del MateBook X Signature. Sebbene possano sembrare simili, è stato aggiornato rispetto all’ultimo menzionato e propone diverse dimensioni di RAM e unità disco con lo schermo di 0,01 pollici diverso da uno schermo da 14 pollici con una risoluzione di 3000 x 2000. Presenta un 10 dita supporto multitouch. Il touch screen crea una navigazione e una gestione confortevoli.

Di solito diventa grigio e considera 1,32 kg. La cosa grandiosa di questi laptop MateBook è che propongono eleganza, alta velocità e precisione con un’incredibile durata della batteria per molto meno rispetto ad altri prodotti di altre aziende. Il C.P.U. è Intel Core i5-8250U 1,60 GHz adeguato a 3,40 GHz