Quali equità e/o privilegi per le isole? | #4WD

Se Fedriga, il presidente della conferenza stato-regioni, chiede la bocciatura del progetto “Isole Covid Free” per evitare tensioni e privilegi garantendo equità nel paese, è perché la sua considerazione è fallace e superficiale a monte. Se si parla di equità, infatti, bisognerebbe tener conto innanzitutto dei circa duecentomila vaccini in meno ricevuti dalla Campania; un dato, questo, che il presidente De Luca, in tutta onestà, ieri ha fortemente rivendicato, annunciando che al di là delle disposizioni nazionali vi saranno altri centri vaccinali che proseguiranno dopo gli over 80 senza tener conto dell’ordine d’età, facendo sì che realtà turistiche di spicco come Ischia e Capri non restino al palo al pari del sistema-Italia.

E proprio sul concetto di insularità si fonda l’altra carenza di diritto delle dichiarazioni di Fedriga quanto a equità e privilegi, sostenute da par suo anche dal presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini. Le isole, in particolare quelle minori, soffrono da sempre una disparità di trattamento rispetto alla terraferma, non fosse altro che per quell’atavica ignoranza sul disagio creato dalla discontinuità territoriale che di per sé basterebbe ampiamente a giustificare questo piccolo privilegio nel corso della campagna vaccinale, ma di certo non sarebbe esaustivo dei diritti vantabili dagli isolani verso il sistema sanitario delle loro regioni e, di riflesso, nei confronti dello Stato centrale.

Chiaramente, se le dichiarazioni dei Fedriga e dei Bonaccini di turno non mi meravigliano affatto, resto invece stupito dalla posizione di un isolano d.o.c. come l’amico Silvano Arcamone, che in un recente intervento ha in qualche modo definito insostenibile la vaccinazione di massa nei territori insulari. Disponendo, infatti, dell’effettivo numero di dosi che ci spetta, essa si potrebbe praticare tranquillamente senza per questo penalizzare anziani e soggetti a rischio, pur restando ampiamente in credito di legittimi privilegi ed equità.