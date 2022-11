Qualcuno svegli quelli dal comune. Barano se ne cade a pezzi e sta al buio

Ugo De Rosa | Oltre le gambe c’è di più” cantava Jo Squillo tanti anni fa. E, a Barano, potremmo cantare “oltre Fiaiano c’è di più” visto quello che si vede in giro. E così, se Piedimonte piange, Buonopane fa lo stesso.

Le avvisaglie c’erano state esattamente due anni fa. Si era aperta una voragine nella strada dietro al cimitero, quella posta tra l’isola ecologica e il Rio Corbore. Profonda ma circoscritta. E il comune ci aveva messo una pezza, come in genere si fa nel sistema pubblico, riempendo il “vuoto” con semplice terreno. Ora la natura presenta il conto e queste sono le conseguenze. L’intera strada minaccia di sprofondare, e chissà cosa potrebbe trascinare con sè. Ora occorrerà un intervento non solo urgente e immediato ma sicuramente più dispendioso, che se si fosse fatto per tempo avrebbe probabilmente evitato il disagio che dovranno subire gli abitanti della zona, ai quali sarà impedito l’accesso per le proprie abitazioni.

Il fatto che la strada sia nascosta non significa che deve essere dimenticata.

Già, dimenticati come i cittadini di Buonopane che sono, costantemente al buio. Queste sono foto di via Angelo Migliaccio, via San Giovanni Battista e Via Ritola. Sono giorni che la luce va e viene, e per lo più le strade sono al buio, ma la giornata di oggi particolarmente uggiosa ha evidenziato ancora di più la problematica. Buonopane è una zona fortemente rappresentata in consiglio comunale, possibile che vice sindaco e assessore non si accorgano nemmeno della enorme buca che campeggia in via Angelo Migliaccio davanti al parcheggio e che si allarga ogni giorno di più? Un minimo di attenzione per il paese, di cui si percorrono le strade quotidianamente, non farebbe male.