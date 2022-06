Qualcuno perbene c’è |#4WD

Quella di osservatore disinteressato è una posizione particolarmente divertente, perché non solo sei chiamato da tanti per un aiutino ritenuto “prezioso e indispensabile”, ma riesci anche a mettere a frutto un po’ di anni d’esperienza per valutare tante sfaccettature delle centoventisette candidature presenti nel tuo comune. In questa sede non farò nomi e non solo per questioni di par condicio, ma proprio per evitare che qualcuno possa pensare a qualche personalismo che, nel caso di specie, sarebbe assolutamente fuori luogo.

Ecco, quindi, una mia personalissima divisione dei candidati in corsa in tre distinte categorie:

Prima categoria: quelli che non ne possono fare a meno da sempre. Fin troppo semplice identificarli e, talvolta, distinguerli anche in due ulteriori sottocategorie: quelli che lo fanno perché si tratta del loro sport preferito da tempi non sospetti e quelli che, invece, lo hanno sempre fatto per dare un senso alla propria vita professionale e sociale.

Seconda categoria: quelli che, pur non volendo, non ne hanno potuto fare a meno. Ecco, quindi, i classici liberi cittadini dal discutibile portato che mettono a nudo, con la loro accettazione di candidatura, quanto ottenuto dal politico-compositore di lista di turno al quale sono costretti a pagare dazio indipendentemente dal reale portato elettorale e da quanta peste e corna abbiano sparato in cinque anni contro Enzo Ferrandino.

Terza categoria: quelli che, alla fine della festa, se ne escono con il più classico dei “tengo famiglia”. In questa categoria metteteci tranquillamente quelli che, in concreto, hanno risolto direttamente o indirettamente (o bilateralmente, nel migliore dei casi) il problema del sostentamento attraverso un ruolo pubblico o un incarico all’interno di una partecipata. Non fateci caso se, improvvisamente, ostentano il loro sacrificio per il “bene del paese”: è un classico della categoria!

Cosa resta da fare il 12 giugno? Vi dirò: scegliete una persona perbene (qualcuna ce n’è, cercando bene) e votatela, ma senza indicare il candidato sindaco!