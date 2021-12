Qualcuno giovedì pomeriggio aveva bisogno di un po’ di casino… La cronistoria dell’occupazione del Liceo

DALL’EDIZIONE CARTACEA DEL DISPARI DEL 10 DICEMBRE 2021 | Pur di assecondare le decisioni di qualche adulto che da giorni raccontava che “giovedì pomeriggio” era previsto un incontro con il Comitato “Strada di qualcosa”, i ragazzi del Liceo hanno perso la buona strada che avevano intrapreso e si sono lanciati in una protesta flop.

Alle 13.03 di mercoledì 8, uno dei rappresentanti del Liceo scrive: “Buongiorno ragazzi, anche noi come i colleghi del Mattei stiamo valutando l’autogestione, vi daremo tutti i dettagli domattina, non possiamo farla partire già da domani, ma probabilmente dal giorno dopo.” Alle 13.27, sempre di mercoledì 8, lo stesso rappresentanti scrive: “gira voce di un’occupazione da parte nostra, niente di più falso, ci sono conseguenze legali. DA GIRARE ALLE CLASSI”.

Quasi alle 23.00, gira un altro documento, più serio. “Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Giorgio Buchner” Dott.ssa Assunta Barbieri. Richiesta Autogestione I sottoscritti rappresentati d’Istituto e rappresentati alla Consulta Provinciale, considerata l’ennesima tragedia stradale e i recenti avvenimenti in ambito di incidenti stradali, chiedono al Dirigente, Dott.ssa Assunta Barbieri, di concederci l’autogestione come simbolo di protesta nei confronti delle istituzioni isolane assenti e pienamente indifferenti all’accaduto. Inoltre l’intento della protesta è quindi quello di smuovere l’opinione pubblica, e di far firmare un documento ai sindaci isolani in cui si impegnano a garantire la sicurezza stradale, organizzando poi un incontro con il Prefetto con il quale tratteremo il tema sopra esposto. Tutto ciò premesso ci teniamo a comunicarle che l’autogestione sarà organizzata nel modo che segue: 1. Gli studenti e le studentesse rimarranno ognuno nelle proprie classi, nelle quali tratterranno argomenti inerenti alla tematica causa dell’autogestione; 2. Sarà aperto un forum nel quale gli studenti potranno fare proposte per il miglioramento della sicurezza stradale della nostra isola; 3. Noi rappresentanti allestiremo un corpo di “Servizio d’Ordine” con il fine unico di poter gestire ogni studente ed ogni studentessa e per poter garantire il rispetto delle normative anti contagio da Covid19 attualmente vigenti; 4. Ogni giorno, alle ore 12.00, si farà un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strada. L’autogestione avrà inizio il giorno 09/12/2021 e si concluderà nel momento in cui noi ragazzi riterremo soddisfatti tutti i punti a lei presentati. Le auguriamo una buona festa dell’Immacolata, Cordiali saluti”

Passano altri minuti e un altro rappresentante del Liceo aggiunge: “Errata corrige. Ragazzi, ci scusiamo per un errore nella stesura della richiesta. Il presente documento è solo una richiesta e in quanto tale deve essere accettata dal DS. Vogliamo chiedere l’inizio del periodo di autogestione venerdì 10 dicembre. Domani a scuola regolarmente. Provvediamo a correggere il nostro comunicato. Ve lo diciamo solo adesso in quanto non ci trovavamo con le segnalazioni giunteci. Ripeto: domani lezioni regolari e da venerdì 10, se accetta il ds, si procederà ad un periodo di autogestione con modalità ancora da stabilire. Correggo anche XXXXX: la richiesta è stata condivisa con la preside già nella giornata di ieri e ha trovato riscontro positivo, ma nulla di ufficiale, tant’è vero che la circolare uscirà solo da domani”

Alle ore 7.40 un terzo messaggio: “Il Liceo Statale Giorgio Buchner è ufficialmente occupato. Da questo momento fino a tempo indeterminato tutti i poteri del comitato studentesco vengono revocati. Invitiamo a rimanere a casa chi non voglia partecipare attivamente alla protesta, mentre chi vuole entrare ci contatti in privato. Ora abbiamo bisogno di tutto il sostegno possibile, sia morale che fisico. I motivi dell’occupazione saranno presto publicati tramite comunicato stampa dei rappresentanti d’istituto e di consulta provinciale sia del Liceo Buchner che del ITIS Enrico Mattei.”

Alle 9.47 uno dei rappresentati dei istituto, Marco Trofa, invia questo comunicato stampa: “Comunicato stampa occupazione ad oltranza del Liceo Statale “Giorgio Buchner. Abbiamo deciso di essere finalmente consequenziali rispetto ai soliti buoni propositi che il tempo, dopo una tragedia come quella che ci ha privato per sempre, la scorsa settimana, di un altro nostro coetaneo, è solito affievolire. Da questa notte, è partita l’occupazione pacifica ad oltranza del nostro Liceo Statale “Giorgio Buchner” di Ischia: un’iniziativa scaturita da noi studenti e che comporterà per noi tutti non solo la sospensione delle lezioni nel corso di un importante momento di verifica di fine anno, ma soprattutto di dover resistere all’interno della scuola senza scorte di viveri e privi del riscaldamento che -molti non lo sanno- non è ancora funzionante qui al Liceo. La nostra occupazione proseguirà diuturna fino a quando, attraverso i nostri rappresentanti d’istituto e della consulta provinciale degli studenti, non riceveremo un segnale altrettanto concreto dalle Autorità competenti, con in testa il Prefetto di Napoli, affinché vengano posti in essere i provvedimenti in deroga che consentano agli enti gestori/proprietari delle strade principalmente a rischio qui sull’isola d’Ischia l’adozione di dispositivi adeguati al controllo delle infrazioni e alla limitazione della velocità. Pur irremovibili nelle nostre intenzioni, siamo disponibili a confrontarci con le istituzioni, non certo per mediare la sospensione dell’iniziativa a fronte di chissà quale delle solite promesse prive di sostanza, ma per fornire -se richieste- tutte le delucidazioni utili sull’unico obiettivo perseguito: la maggior sicurezza possibile delle nostre strade, quella richiamata nell’art. 1 del Codice della Strada (D.lgs. 30/4/1992 n.285) e che qui sull’isola d’Ischia da troppo tempo resta una chimera assassina. Una nota ben articolata e contenente i dettagli dell’iniziativa e delle aspettative da essa scaturenti è stata già inviata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno, al Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al Prefetto di Napoli e ai Sindaci dell’isola d’Ischia”

Due passaggi in particolare meritano attenzione: “La nostra occupazione proseguirà diuturna fino a quando, non riceveremo un segnale altrettanto concreto dalle Autorità competenti” e “Pur irremovibili nelle nostre intenzioni, siamo disponibili a confrontarci con le istituzioni, non certo per mediare la sospensione dell’iniziativa a fronte di chissà quale delle solite promesse prive di sostanza”.

Tutto questa determinazione con “occupazioni diuturne” e “irremovibili intenzioni” sono terminate con un colloquio con il sindaco di Ischia alle 11.30.