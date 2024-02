Qualcuno ad Ischia canta “meno male che Giosi c’è”. Casamicciola terra del “finalmente” per i mazzolati da Enzo Ferrandino

Gaetano Di Meglio | C’è un interessante collegamento che unisce Enzo Ferrandino e Giosi Ferrandino. O meglio, che mette in evidenza come il sindaco di Ischia abbia fatto delle scelte politiche ben precise che il sindaco di Casamicciola, invece, ha ribaltato.

In verità non parliamo di scelte ma di incarichi. Casamicciola diventa la terra del “finalmente” per chi, ad Ischia, invece, dalle elezioni ad oggi, è rimasto a bocca asciutta nonostante i viaggi a consumare le suole di tecnici e politici sulle scale di Via Iasolino.

Quello che a Ischia è stato negato, a Casamicicola è stato donato. La questione è legata agli incarichi che Giosi Ferrandino ha completato nell’ambito dei lavori per la ricostruzione di due scuole. Parliamo dei lavori per il “Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del plesso scolastico sanseverino con abbattimento e ricostruzione” e quelli per il “Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico lembo”.

Prima di leggere gli aspetti tecnici che, finalmente, hanno avviato la macchina della ricostruzione pubblica a Casamicciola dopo il terremoto del 2017, è interessante evidenziare come in questa girandola di incarichi spuntino quei nomi che, invece, ad Ischia sono tabù.

Nomi che trovano un po’ di luce con la pubblica amministrazione di Casamicciola e che non possono passare inosservati. E’ impossibile non riconoscere la paternità politica che ha portato alla selezione di Alessandro Cronchi Mazzella al cantiere del Sanseverino (avviso ai futuri lavoratori: se trovate una pesante borsa di pelle, è dell’ispettore Cronchi) e di Simone Ferrandino e Ciro Cenatiempo per quello del Lembo.

Le influenze ischitane, oltre a qualche piacere casamicciolese (ed è bello pensare che Pirulli debba dire grazie a Giosi Ferrandino), sono chiarissime. E lo sono soprattutto dopo i concorsi di fine anno che ha visto Gigi Mattera “mast e fest”. I rapporti incrinati tra Carmen Criscuolo con Enzo Ferrandino sono confermati dalle intese con Giosi Ferrandino che, tra l’altro, è pronto ad accogliere l’avvocato Lello Pesce (nonostante lo studio Barbieri, ndr) per completare la ricostruzione di quello che molti ricordano come il famoso “cerchio magico” di Piazzetta San Girolamo. Manca solo un Bar Vittoria in Piazza Marina (Cesare, si scherza!).

Una selezione, questa del sindaco di Casamicciola che, ovviamente, fa felice anche gli occupanti degli uffici sopra le “Scalinatelle” di Sant’Antuono e che rafforza il rapporto tra Giosi e Gianluca (che mantiene, tra l’altro, il miglior rapporto possibile con Enzo Ferrandino ad Ischia).

GLI INCARICHI AL PLESSO SANSEVERINO: € 76.597,22

Con determinazione numero 16 dell’8 febbraio, l’area tecnica ha nominato i professionisti per il Servizio di Direttore Operativo di Cantiere; Servizio di Ispettore di Cantiere; Servizio di Collaudatore Statico in C.O.; Servizio di Collaudatore Tecnico-Amministrativo in C.O. e Servizio di Direzione Lavori, Contabilità e CSE.

L’intervento è autorizzato con l’Ordinanza n. 6 del 10 maggio 2019 ad oggetto: “Approvazione dello stralcio del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica” è stato disposto il primo stralcio del Piano di interventi per gli edifici scolastici; che con l’Ordinanza n. 9 del 12 febbraio 2020 ad oggetto: “Rimodulazione del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica”; è stata approvata la rimodulazione del piano di cui all’Ordinanza Commissariale n. 6; che in tale Piano è presente con il codice PS/CAS/03 l’intervento “Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale Plesso Sanseverino”; che con Ordinanza speciale n. 1 dell’11.04.2023 (ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) all’art. 1, venivano individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi di ricostruzione degli edifici comunali del Comune di Casamicciola Terme danneggiati dagli eventi sismici e la relativa previsione di spesa; che tra gli interventi di cui sopra figura l’intervento denominato “OS/CT/04 – Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Sanseverino con abbattimento e ricostruzione”.

Inoltre, l’Ordinanza Speciale 1 del 11.04.2023 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, che: all’art. 3 comma 1, lettera a) dispone “…che per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, a sua volta derogato dalle vigenti disposizioni di cui al combinato disposto del D.L. 76 del 2020 e 77 del 2021 – convertiti rispettivamente con Leggi n. 120 del 2020 e 108 del 2021 e s.m.i., l’affidamento diretto, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, libero accesso al mercato, rotazione degli operatori economici, efficienza ed efficacia. E ancora l’Ordinanza Speciale 7 del 29.12.2023 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, che: all’art. 9 dispone che “All’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza speciale n. 1 dell’11 aprile 2023 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: anche relativamente alla funzione di stazione appaltante con esclusione dell’obbligo di ricorrere alla centrale di committenza, in deroga all’art. 37 del Codice dei contratti pubblici.

GLI INCARICHI

Servizio di Direttore Operativo, per l’importo di € 9.785,90; Servizio di Ispettore di Cantiere, per l’importo di € 5.871,54; Servizio di Collaudatore Statico in corso d’opera, per l’importo di € 6.107,41; Servizio di Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d’opera, per l’importo di € 7.828,72; Servizio di Direzione Lavori, contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’importo di € 31.167,43; il tutto per un totale di € 60.761,01 oltre oneri previdenziali ed I.V.A., ove dovuta;

In conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19 e 88 del Decreto Legislativo 36/2023, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii., si è proceduto ad inviare mediante la piattaforma telematica ASMECOMM – TuttoGare del Comune di Casamicciola Terme una lettera di invito ai seguenti professionisti che hanno presentato un ribasso dell’ 1%.

Alla luce di tutto questo, il comune di Casamicciola ha affidato il servizio di Direttore Operativo, per l’importo di € 9.785,90 al professionista geom. Davide Brescia; Servizio di Ispettore di Cantiere, per l’importo di € 5.871,55 al professionista geom. Alessandro Cronchi Mazzella; Servizio di Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d’opera, per l’importo di € 7.828,72 al professionista arch. Luca Umberto Argiento; Servizio di Collaudatore Statico in corso d’opera, per l’importo di € 6.107,41 al professionista arch. Giorgio Di Iorio; Servizio di Direzione Lavori, contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’importo di € 31.167,43 alla STP IPROGETTI, nella persona del legale rappresentante ing. Rocco Di Iorio. L’obiettivo primario dell’affidamento in oggetto sono i servizi di Direzione Lavori e Collaudo dei lavori di “miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del plesso scolastico Sanseverino con abbattimento e ricostruzione” per una spesa per l’esecuzione dei servizi pari complessivamente ad € 76.597,22

GLI INCARICHI PER IL NUOVO LEMBO: € 71.627,39

Con la determina numero 17 dell’8 febbraio 2024 sono stati affidati anche i servizi per i lavori di “Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico Lembo”. In questo caso i servizi da affidare sono stati quelli di Supporto al RUP; Direttore Operativo di Cantiere; Ispettore di Cantiere; Collaudatore Statico in corso d’opera; Servizio di Collaudatore TecnicoAmministrativo in corso d’opera.

L’intervento è stato autorizzato con l’Ordinanza n. 6 del 10 maggio 2019 ad oggetto: “Approvazione dello stralcio del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica” è stato disposto il primo stralcio del Piano di interventi per gli edifici scolastici; che con l’Ordinanza n. 9 del 12 febbraio 2020 ad oggetto: “Rimodulazione del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica”; è stata approvata la rimodulazione del piano di cui all’Ordinanza Commissariale n. 6; – tra gli interventi di competenza del Comune di Casamicciola Terme, con importo a valersi direttamente sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario giusto allegato n. 1 dell’ordinanza n. 6/2019, rientra con il Cod. intervento PS/CAS/01 – il Plesso LEMBO; – che con Ordinanza speciale n. 1 dell’11.04.2023 (ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) all’art. 1, venivano individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi di ricostruzione degli edifici comunali del comune di Casamicciola Terme danneggiati dagli eventi sismici e la relativa previsione di spesa; che tra gli interventi di cui sopra figura l’intervento denominato “OS/CT/06 – Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione del Plesso Scolastico Lembo”;

Il comune di Casamicciola, inoltre, procede anche ai sensi dell’Ordinanza Speciale 1 del 11.04.2023 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dell’Ordinanza Speciale 7 del 29.12.2023 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017.

Alla luce di tutto questo, il comune di Casamicciola ha ritenuto necessario, dovendo procedere celermente con le attività indispensabili per l’attuazione dell’intervento, provvedere alla nomina di professionisti da incaricare per l’assistenza al Responsabile Unico del Progetto, per l’assistenza alla Direzione Lavori, al Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudo Statico.

In questo caso, rispetto al Sanseverino, invece, gli importi sono così prestabiliti: Supporto al Responsabile Unico del Progetto, per l’importo di € 9.116,86; Direttore Operativo, per l’importo di € 22.792,06; Ispettore di Cantiere, per l’importo di € 13.675,22; Collaudatore Statico in corso d’opera, per l’importo di € 7.809,61; Servizio di Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d’opera, per l’importo di € 18.233,64 per un totale di € 71.627,39 oltre oneri previdenziali ed IVA, ove dovuta. Dopo la richiesta di offerta e lo “sconto” dell’1 e dell’1,5%, il Comune di Casamicciola ha provveduto ad affidare all’ing. Ferdinando Buono il servizio di Supporto al Responsabile Unico del Progetto; all’ ing. Giuseppe Castagna il servizio di Direttore Operativo di Cantiere, al geom. SIMONE FERRANDINO il servizio di Ispettore di Cantiere; all’ arch. CIRO CENATIEMPO il servizio di Collaudatore Statico in corso d’opera, all’arch. Francesco Monti il servizio di Collaudatore Tecnico – Amministrativo in corso d’opera.