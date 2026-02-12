Pusher con l’hashish arrestato dai Carabinieri a Barano

Non si ferma l’attività dei carabinieri della Compagnia di Ischia al comando del capitano Giuseppe Giangrande contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio isolano, che purtroppo vede coinvolti sempre più giovani e giovanissimi. Un impegno che dà i suoi frutti, come verificatosi a Barano.

Questa volta i militari dell’Arma hanno puntato l’attenzione su un diciannovenne del luogo, dopo averlo notato mentre se ne stava fermo accanto al proprio scooter in Piazza San Rocco. Qualcosa nel suo atteggiamento ha insospettito i tutori dell’ordine, che hanno deciso di controllare il ragazzo.

L’intuizione si è rivelata fondata, in quanto all’atto della perquisizione il sospettato è stato trovato in possesso di tre pezzi di hashish per un peso complessivo di 73 grammi. Nel borsello, inoltre, custodiva un bilancino di precisione e la somma di 880 euro. Evidentemente non riteneva di poter incappare nelle maglie dei tutori dell’ordine e se ne stava tranquillamente in pieno centro di Barano con la droga in attesa di cederla agli acquirenti. Ma gli è andata male.

A questo punto i carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione del pusher, alla ricerca di ulteriori elementi, e ancora una volta hanno fatto centro. Hanno rinvenuto infatti altri tre panetti della medesima sostanza per altri 290 grammi. Complessivamente, dunque, sono 363 i grammi di hashish nella disponibilità del diciannovenne baranese e sottoposti a sequestro dagli uomini della Benemerita.

Il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio ed è in attesa di giudizio.