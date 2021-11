Punto nascite e Tragedia. Al Rizzoli oggi l’accesso degli ispettori del Ministero

Sono a lavoro da questa mattina, di buon ora, i delegati del Ministero della Salute. Si tratta di una ispezione all’ospedale Rizzoli che afferisce l’attuale situazione del “Punto Nascita“ del PO di Via Fundera nel merito dell’esiguo numero di utenti. Poche le partorienti che puntano sull’ospedale risolano per far nascere i propri banni.

Numeri che sono andati via via scemando negli anni, sia in relazione all’innegabile calo di nascite in tutto il paese, sia in relazione alla moda di far nascere i nostri figli in accuraste o meno cliniche o centri privati, dove operano, a pagamento i ginecologi ischitani. In alcuni di queste anche senza supporto pediatrico. Questioni di scelte ed opportunità. In ogni caso si tratta di realtà che pesano sul futuro del punto nascita isolano per lungo tempo fiore all’occhiello della sanità isolana.

I fatti di cronaca e la tragedia del 31 ottobre, della giovane mamma Sara Castigliola ha fatto da detonatore, accendendo con una drammatica gravità i riflettori sulla condizione del Rizzoli. La 32enne ischitana ha pagato con la vita il suo sogno di maternità, il coraggio e la voglia di far nascere la sua bambina ad Ischia. Anche su questo la commissione ministeriale dedicherà i necessari approfondimenti. La commissione, che ha avito accesso alle ore 9.00 ha esaminato tutti i documenti prodotti dai vertici ospedali eri e dall’ASL per poi riservarsi ogni decisone in merito e che riguarderanno anche il futuro assetto sanitario.

Ad affiancare la commissione ministeriale, una imponente rappresentanza di medici e dirigenti ospedalieri e dell’Asl Napoli 2 di Antonio D’Amore.