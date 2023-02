Punta Molino, arriva il fitto! E riparte da Antonio Barbieri

Questa è una storia che merita attenzione. Una storia che si presta a molte valutazioni. In breve, in attesa di informazioni ufficiali, l’Hotel Punta Molino ha cambiato gestione. Da pochi giorni, infatti, la gestione dell’hotel di lusso di Ischia non è più di gestione Ossani ma per i prossimi anni sarà gestito da un “fondo”.

Le notizie sono ancora frammentarie, ma ciò che è certo è che alcuni dirigenti della storica gestione sono stati avvisati del cambio e del non rinnovo del proprio incarico. A questo, poi, si aggiunge una notizia che arriva da Linkedin. Antonio Barbieri.

Antonio Barbieri, Business Management Consultant della Federgroup e Consulente senior presso Barbieri Hotel Consultant – F&DE Group S.r..L. di Milano ha pubblicato un annuncio per la ricerca di u Responsabile Sales. Preferibilmente una laurea con specializzazione in Marketing, Vendite, Relazioni Pubbliche e Comunicazione, con esperienza commerciale nel mercato del lusso, presso il Punta Molino Beach Resort & Thermal SPA. Si offre contratto a tempo indeterminato. La sede lavorativa sarà: Ischia.

Antonio Barbieri è un professionista ischitano che ha avuto successo nel mondo e che ora, con la sfida del Punta Molino, ritorna ad Ischia dopo essere al Capovaticano Resort Thalasso Spa, al MGallery e Villa Paola, al Baia del Sole e La Dolce Vita in Tropea, alle Terme di Saturnia, al DoubleTree by Hilton Venice North – Four Points by Sheraton, al Palace Hotel Bari, al Grand Hotel Vanvitelli di Caserta, al Marriott International e all’Holiday Inn Napoli e molti altri.

Il cambio di gestione del cinque stelle di Ischia, dopo il cambio del Mezzatorre e il nuovo futuro (ancora da comprendere bene) del Castiglione si inserisce, ovviamente, in una modifica dell’economia locale. Un’apertura che va di pari passo con l’investimento dei Raccioppoli al Calise. Un cambio nel sistema imprenditoriale dell’isola che merita attenzione.