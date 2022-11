Pulze, un tour digitale per l’ingresso nel mercato del tabacco scaldato

ROMA (ITALPRESS) – Imperial Tobacco Italia, filiale italiana della multinazionale britannica Imperial Brands, ha scelto un format d’eccezione per presentare al mondo delle tabaccherie il nuovo dispositivo Pulze, che scalda il tabacco senza bruciarlo, e gli appositi stick iD. Dopo il lancio con il Not Your Usual Fashion Show milanese firmato Giorgio Mallone e la partecipazione alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, ancora una volta Pulze si racconta in maniera inedita e non convenzionale con Not Your Usual Night: il tour digitale in 11 tappe dedicato ai propri partner commerciali sul territorio italiano.Roma, Milano, Firenze, Napoli, Bologna, Catania, Bari, Pescara, Torino e Padova sono le città che hanno partecipato attivamente a Not Your Usual Night, il tour di lancio trade di Pulze che ha utilizzato le più recenti novità tecnologiche per entrare nel segmento di mercato. Il progetto, realizzato in sinergia con l’agenzia di comunicazione Mai Tai, conferma il ruolo chiave dell’Italia come mercato tra i più importanti in Europa per la proposta Heated Tobacco di Imperial Brands.“L’ingresso nel mercato dell’heated tobacco, con Pulze e iD, rappresenta per noi una grande e importante sfida che, per avere successo, necessita di essere compresa e condivisa dai nostri partner storici: le tabaccherie – afferma Armando Frassinetti, Market Manager Italy di Imperial Brands -. Per questo viaggio nel futuro che abbiamo intrapreso, abbiamo scelto di presentare i nostri nuovi prodotti in modo inusuale, coinvolgendo circa 1.500 tabaccai e portandoli a vivere un’esperienza da ricordare e da vivere non solo nella propria realtà cittadina, ma anche nel mondo virtuale del metaverso. Un’esperienza nuova e innovativa, che ha coinvolto tutti, a 360 gradi”.I partner commerciali di Imperial, partecipando alle Not Your Usual Night, hanno potuto conoscere e approfondire tutti gli aspetti e le caratteristiche del prodotto attraverso un’esperienza di Escape Room digitale a tema Pulze e iD sviluppata nel metaverse – giocata attraverso l’utilizzo di visori 3D – e interagire con EVA, il primo photobooth robot disponibile in Italia. Per ciascuna tappa, ha completato l’atmosfera un banco bar d’eccezione che, attraverso schermi interattivi, ha permesso agli invitati di giocare con i colori ed il logo del brand, e una proposta di beverage glitterata e fluo per un tocco di avvenirismo.La tecnologia di Pulze offre un dispositivo che scalda il tabacco senza bruciarlo, dall’avvio rapido, con performance prolungata (fino a 20 utilizzi consecutivi a fronte di una sola ricarica) e all-in-one (non necessita di una custodia separata per la ricarica). Grazie alla modalità di riscaldamento Inside-Out, lo stick viene scaldato dall’interno attraverso un elemento in ceramica che garantisce un veloce tempo di avvio e che permette di avere un dispositivo insolitamente maneggevole. Inoltre, per rispondere a tutte le esigenze, è possibile scegliere tra due modalità di riscaldamento: Standard ed Eco.(ITALPRESS).

