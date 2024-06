Pulze, arriva la Limited Edition che celebra l’estate

MILANO (ITALPRESS) – Imperial Brands Italia presenta la terza Limited Edition firmata Pulze: ispirata al colore blu del mare, questa nuova versione 2.0 dalla tecnologia avanzata è un omaggio all’estate e ai suoi colori.“Questa nuova Limited Edition di Pulze vuole festeggiare l’arrivo dell’estate, ispirandosi al colore del mare – afferma Armando Frassinetti, Market Manager Imperial Brands Italia -. Ancora una volta rinnoviamo il design del dispositivo per celebrare un momento di divertimento e piacere, in linea con la nostra mission. La limited edition estiva rinnova l’impegno di Imperial Brands di offrire ai consumatori prodotti di alta qualità, costruendo un futuro fatto di prodotti di nuova generazione potenzialmente meno dannosi, per momenti di relax e piacere”.Il lancio della nuova limited edition – il cui claim è “Immergiti nell’estate con Pulze” – ha coinvolto una squad di influencers e content creators che, attraverso divertenti format digitali, in tendenza questa estate, si sono videotrasportati con Pulze nella loro meta dei sogni, condividendo tutti i dettagli con la propria community e invitandola ad interagire e raccontare in prima persona i propri piani per la stagione estiva. I talent, inoltre, hanno raccontato la playlist perfetta da portare in viaggio, disponibile su Spotify.

