Pulizie di primavera. Casamicciola, Casavatore, Lacco. In maggiolone, però!

Pulizie di primavera. Ops, no, fuja fuja, Ops dimissioni e scrupoli. Casamicciola è in preda ad una crisi. Si, quella degli “scappati di casa” (termine giusto per definirli) e così, manco il tempo di vedere arrivare Giosi Ferrandino arrivare sulle scale del Capriccio che già è iniziata la grande fuga. Una auto pulizia di primavera che ha liberato posti importanti e ha tolto il sindaco eletto dall’imbarazzo di chiedere le dimissioni o, peggio, di firmare i decreti di revoca o altro. In ogni caso, per Casamicciola iniziano ad arrivare le buone notizie. Casamicciola inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, la crosta di incapacità, inadeguatezza e tutto quello che abbiamo sempre detto inizia a cadere. E non c’è voluto neanche impegno: tutto senza sforzo.

La prima ad aver lasciato Casamicciola è stata Imma Iacono. Per il suo percorso a Casamicciola parlano concorsi e le denunce. Parla il protocollo. Nel frattempo, però, la dottoressa Iacono ha lasciato il ruolo di D a Casamicciola e ha scelto un altro ruolo, a tempo indeterminato, a Casavatore. Come “C”. Un ruolo più semplice, meno impegnativo, dove potrà rimediare meno figuracce come quella rimediata con la Calcaterra e il bilancio. Per lei iniziano le avventure in “Maggiolone” sull’asse Casamicciola, Casavatore, Lacco Ameno.

Il perché del posto da “C” a Casavatore? Una risposta la possiamo trovare nel fabbisogno del comune di Lacco Ameno: “Ancora è prevista l’assunzione di una unità di categoria C con profilo professionale di Istruttore Amministrativo nell’ambito dell’Ufficio di Staff con contratto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi e a tempo parziale al 66,67%, anche mediante proroga del personale già in servizio; sempre all’Ufficio di Staff verrà assunta un’altra unità di categoria C con profilo professionale di Istruttore Amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato per sei mesi e a tempo parziale al 50%.” Alla fine imbarcarsi tutti i giorni non è la cosa più comoda del mondo. In maggiolone…

Un’altra pulizia di primavera, secondo l’attenta analisi di Ida Trofa, è stata quella di Annamaria Patalano. La borsista, candidata e non eletta che ha terminato il suo percorso di studi presso la pubblica amministrazione di Casamicciola. Che peccato, ora che poteva imparare qualcosa…

E così, tra uno scappato di qua e uno scappato di là, ieri è stato il giorno degli incontri. Ieri pomeriggio – si racconta – che Antonio Bernasconi abbia trascorso diverse ore con il “SUO” sindaco. Cosa si siano detti e cosa abbiano fatto non lo sappiamo, ma conoscendo il combinato disposto Bernasconi-Ferrandino, possiamo ben immaginare cosa abbiano potuto fare. Che le casse e i bilanci di Casamicciola vivono momenti di confusione e di caos è un dato di fatto e il lavoro dei consulenti del commissario Calcaterra ha solo acceso un riflettore. Servirà molto altro impegno.

All’ufficio tecnico, il vero problema di Casamicicola (e non solo per il dirigente, ma soprattutto per gli altri!), è una partita molto aperta. Mimmo Baldino ha confidato a Giosi, nei giorni delle elezioni, di essere stanco e di non aver più voglia e motivazione. Una mossa al rialzo? Possibile, ma sappiamo che ieri il sindaco ha incontrato Maria Caterina Castagna. Il richiamo della famiglia (vero Manu?), questa volta è probabile sia il più forte di tutti gli altri. Altro che Enzo Ferrandino e Dino Ambrosino. Altro che Giovan Battista Castagna… Caterina Castagna ha il profilo giusto, la dedizione giusta e anche il curriculum adatto. Ha dimostrato di saper essere “sfuresta” al punto giusto. Lo vedremo a breve.

Ora è iniziato il count down per Sara Castagna. Gli occhi e le orecchie di Silvitelli, infatti, sa che l’ambiente inizia ad essere stretto e che ora c’è chi controlla, segue e, soprattutto, ha fatto “questo e quello” in posti un po’ più complessi (anche politicamente) di Casamicciola.

E’ solo l’inizio. Ne vedremo delle belle….