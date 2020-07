Pulizia delle spiagge libere, 4.000 euro per un mese

Il Comune di Forio è ancora impegnato ad attivarsi per garantire la pulizia delle spiagge libere, in particolare Citara, Citarea e Chiaia. Come si evince dalla determina del dirigente del V Settore arch. Gianpiero Lamonica, inizialmente per la pulizia di questi arenili si era fatto ricorso al progetto di inclusione sociale per dare lavoro a soggetti svantaggiati. Ma non basta. Lamonica infatti scrive «che per l’esiguo numero di ore le risorse lavoratrici non riescono a garantire il giusto livello di pulizia».

A questo punto Lamonica ha richiesto un preventivo alla ditta individuale Neumann Gianluca, non soggetta ad Iva. Il prezzo proposto, di 4.000 euro, è stato ritenuto congruo e dunque si è proceduto all’affidamento. Il servizio consiste nella pulizia quotidiana per il periodo di un mese dei tre arenili liberi e comprende anche la fornitura di attrezzature e materiali occorrenti e il trasporto dei rifiuti ai siti di prelievo.