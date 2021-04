Giornata ecologica quella di oggi per gli

Amici dei sentieri , piccolo gruppo di volontari chiamato a raccolta dalla Pro Loco Panza. La pulizia del sentiero si è svolta nel pieno rispetto delle norme anticovid in vista della prossima stagione turistica, come ci descrivono nel dettaglio il presidente Leonardo Polito e la coordinatrice Aigae per la regione Campania Marianna Polverino.