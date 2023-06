Pulifondali e Pulispiagge: Casamicciola festeggia così la giornata mondiale dell’Ambiente

Tantissimi giovani hanno colorato le spiagge e la costa di Casamicciola Terme questa mattina, 5 giugno, per festeggiare in modo responsabile la giornata mondiale dell’Ambiente grazie a Pulifondali e Pulispiagge, una meravigliosa manifestazione che vede tra i promotori anche Rai e Fispsas, Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (Coni), oltre che il comune di Casamicciola Terme e la Guardia Costiera.

Tanti giovani custodi dell’ambiente che stanno raccogliendo ogni sorta di rifiuto presente in spiaggia e in mare, in una grande opera di sensibilizzazione verso l’Ambiente.