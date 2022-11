Pugni in faccia dal “selector” del Saracè, 30 giorni di prognosi

Ugo De Rosa | Prima di andare avanti nella storia bisogna fare chiarezza su un aspetto molto importante. Il Saracè è un locale di Forio che effettua intrattenimento danzante e non è una discoteca come il Valentino, il Riva, il Blanco e altre. Questo ragionamento è importante perché introduce una scriminante fondamantale: le discoteche hanno bisogno di personale qualificato e iscritto agli albi appositi per gestire le serate, mentre altri locali, tipo il Saracè, non sono assoggettati alla stessa normativa. Questo per dirci che lo sviluppo della vicenda del 21 novembre avrà uno sviluppo diverso da altre che vi abbiamo raccontato. In breve, si procede più a querela di parte che d’ufficio.

Fatta questa premessa veniamo ai fatti.

Il Saracè organizza la sua serata con intrattenimento musicale e organizza un servizio di accoglienza per gestire meglio la serata. F.P.C. beve un po’ e inizia ad essere allegro e ad essere più visibile degli altri avventori. Verso le 00.30, stando al racconto del ferito, mentre era in compagnia della fidanzata e di alcuni amici è stato avvicinato da D.S. che, “qualificatosi buttafuori del locale” si legge in un atto ufficiale, lo avvicinava e, stando al racconto di F.P.C. inizia a provocarlo e a minacciarlo gravemente

Mentre si provava a chiarire che l’allegria era limitata alla comitiva, il racconto di F.P.C. diventa preciso: “continuando a minacciarlo di morte, lo iniziava a colpire prima spingendolo con forza verso la porta e poi con dei pugni in faccia.”

Un video che è diventato virale, poi, racconta quello che è successo all’esterno del locale. Nel video, infatti, si vede chiaramente un uomo che sferra violenta punti al volto e alla testa di un altro uomo. Diversi pugni fino a quando l’uomo che stava subendo l’aggressione perde l’equilibrio e viene colpito direttamente al volto mentre rovinava a terra.

Solo dopo la caduta a terra dell’uomo, si vedono altre persone intervenire a placare la furia e a dividere i due.

Secondo una ricostruzione, dopo la feroce aggressione perpetrata, l’uomo che sferrava i pugni è andato via lasciando l’avversario riverso a terra e sanguinante. Il malcapitato è stato accompagnato all’Ospedale Rizzoli dalla fidanzata.

Il referto ospedaliero parla di frattura chiusa della parete inferiore dell’orbita”, “frattura composta trochite omerale destro” ed applicato “tutore desault alla spalla destra” con una prognosi di 30 giorni.

Si chiude così un serata con intrattenimento al Saracè di Forio mentre gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dal vicequestore Ciro Re, stanno portando avanti le indagini per definire i contorni di questa vicenda. Una vicenda che, nel frattempo, avvia il suo percorso penale con la predisposizione della querela di parte.